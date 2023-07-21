https://ria.ru/20230721/polsha-1885432581.html

Польша перебросит войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии

Польша перебросит войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии - РИА Новости, 21.07.2023

Польша перебросит войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак решил перебросить боевые подразделения с запада на восток страны из-за учений в Белоруссии, сообщил секретарь... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:42

2023-07-21T10:42

2023-07-21T14:38

белоруссия

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак решил перебросить боевые подразделения с запада на восток страны из-за учений в Белоруссии, сообщил секретарь комитета по безопасности правительства Збигнев Гофман агентству РАР. "Комитет проанализировал возможные угрозы, такие как дислокация частей "Группы Вагнера". Поэтому министр национальной обороны, председатель комитета правительства по безопасности Мариуш Блащак принял решение о переброске наших воинских формирований с запада на восток Польши", — уточнил чиновник.По его словам, "совместные учения белорусской армии и "Группы Вагнера", несомненно, являются провокацией". Как сообщила накануне пресс-служба Минобороны Белоруссии, подразделения вооруженных сил вместе с бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в течение недели будут тренироваться на полигоне на юго-западе республики. В ведомстве добавили, что "в условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, — это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки". Ранее в июле также сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" провели инструктаж для подразделений территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области.

https://ria.ru/20230714/plan-1884258093.html

https://ria.ru/20230720/polsha-1885361376.html

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белоруссия, мариуш блащак, польша, в мире