Рейтинг@Mail.ru
Польша перебросит войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 21.07.2023 (обновлено: 14:38 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/polsha-1885432581.html
Польша перебросит войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии
Польша перебросит войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии - РИА Новости, 21.07.2023
Польша перебросит войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак решил перебросить боевые подразделения с запада на восток страны из-за учений в Белоруссии, сообщил секретарь... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:42
2023-07-21T14:38
белоруссия
мариуш блащак
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854034183_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_e051da33440eade232ffdb6080063c7c.jpg
ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак решил перебросить боевые подразделения с запада на восток страны из-за учений в Белоруссии, сообщил секретарь комитета по безопасности правительства Збигнев Гофман агентству РАР. "Комитет проанализировал возможные угрозы, такие как дислокация частей "Группы Вагнера". Поэтому министр национальной обороны, председатель комитета правительства по безопасности Мариуш Блащак принял решение о переброске наших воинских формирований с запада на восток Польши", — уточнил чиновник.По его словам, "совместные учения белорусской армии и "Группы Вагнера", несомненно, являются провокацией". Как сообщила накануне пресс-служба Минобороны Белоруссии, подразделения вооруженных сил вместе с бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в течение недели будут тренироваться на полигоне на юго-западе республики. В ведомстве добавили, что "в условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, — это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки". Ранее в июле также сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" провели инструктаж для подразделений территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области.
https://ria.ru/20230714/plan-1884258093.html
https://ria.ru/20230720/polsha-1885361376.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854034183_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_64e77d1dcda821bab373a31874038934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, мариуш блащак, польша, в мире
Белоруссия, Мариуш Блащак, Польша, В мире
Польша перебросит войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии

Минобороны Польши перебросит войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии

© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак решил перебросить боевые подразделения с запада на восток страны из-за учений в Белоруссии, сообщил секретарь комитета по безопасности правительства Збигнев Гофман агентству РАР.
"Комитет проанализировал возможные угрозы, такие как дислокация частей "Группы Вагнера". Поэтому министр национальной обороны, председатель комитета правительства по безопасности Мариуш Блащак принял решение о переброске наших воинских формирований с запада на восток Польши", — уточнил чиновник.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
"Путин их удивит". В США раскрыли, что задумали Польша и Литва
14 июля, 17:11
По его словам, "совместные учения белорусской армии и "Группы Вагнера", несомненно, являются провокацией".
Как сообщила накануне пресс-служба Минобороны Белоруссии, подразделения вооруженных сил вместе с бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в течение недели будут тренироваться на полигоне на юго-западе республики.
В ведомстве добавили, что "в условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, — это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки".
Ранее в июле также сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" провели инструктаж для подразделений территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Польша заявила, что поддержит Киев только в том, что выгодно Варшаве
Вчера, 19:57
 
БелоруссияМариуш БлащакПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала