СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора
СК завел дело на бывшего белгородского замгубернатора Полежаева, его подозревают во взятке
© Фото : пресс-служба администрации Шебекинского ГОБывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев
© Фото : пресс-служба администрации Шебекинского ГО
Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СК РФ.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, Полежаев задержан по подозрению во взяточничестве.
По версии следствия, подозреваемый, замещая должность заместителя губернатора Белгородской области, в 2022-м и 2023 годах получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей за оказание содействия в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.
"Константин Полежаев подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в телеграм-канале СК.
Уточняется, что преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.
В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015-го по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.