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СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора - РИА Новости, 21.07.2023
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16:59 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/polezhaev-1885554950.html
СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора
СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора - РИА Новости, 21.07.2023
СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора
В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СК РФ. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:59
2023-07-21T16:59
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СК РФ. Как ранее сообщил источник РИА Новости, Полежаев задержан по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, подозреваемый, замещая должность заместителя губернатора Белгородской области, в 2022-м и 2023 годах получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей за оказание содействия в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ. "Константин Полежаев подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в телеграм-канале СК. Уточняется, что преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015-го по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.
https://ria.ru/20230718/novoselskaya-1884887194.html
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора

СК завел дело на бывшего белгородского замгубернатора Полежаева, его подозревают во взятке

© Фото : пресс-служба администрации Шебекинского ГОБывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев
Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации Шебекинского ГО
Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СК РФ.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, Полежаев задержан по подозрению во взяточничестве.
По версии следствия, подозреваемый, замещая должность заместителя губернатора Белгородской области, в 2022-м и 2023 годах получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей за оказание содействия в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.
"Константин Полежаев подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в телеграм-канале СК.
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Уточняется, что преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.
В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015-го по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.
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