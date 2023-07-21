https://ria.ru/20230721/polezhaev-1885554950.html

СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора

СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора - РИА Новости, 21.07.2023

СК завел уголовное дело на бывшего белгородского замгубернатора

В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СК РФ. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:59

2023-07-21T16:59

2023-07-21T16:59

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СК РФ. Как ранее сообщил источник РИА Новости, Полежаев задержан по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, подозреваемый, замещая должность заместителя губернатора Белгородской области, в 2022-м и 2023 годах получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей за оказание содействия в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ. "Константин Полежаев подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в телеграм-канале СК. Уточняется, что преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015-го по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.

https://ria.ru/20230718/novoselskaya-1884887194.html

https://ria.ru/20230714/grekov-1884306878.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)