https://ria.ru/20230721/polezhaev-1885526818.html
Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области
Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области - РИА Новости, 21.07.2023
Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области
Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:20
2023-07-21T15:20
2023-07-21T15:20
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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Задержан, по части 6 статьи 290 УК РФ - взятка в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в деле несколько эпизодов получения взяток. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого, с 2015 по 2019 годы, он был главой администрации Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки.
https://ria.ru/20230714/grekov-1884306878.html
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РИА Новости
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происшествия, белгородская область, россия, белгород
Происшествия, Белгородская область, Россия, Белгород
Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области
Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали за получение взятки