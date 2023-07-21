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Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области - РИА Новости, 21.07.2023
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15:20 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/polezhaev-1885526818.html
Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области
Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области - РИА Новости, 21.07.2023
Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области
Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:20
2023-07-21T15:20
происшествия
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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Задержан, по части 6 статьи 290 УК РФ - взятка в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в деле несколько эпизодов получения взяток. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого, с 2015 по 2019 годы, он был главой администрации Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки.
https://ria.ru/20230714/grekov-1884306878.html
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происшествия, белгородская область, россия, белгород
Происшествия, Белгородская область, Россия, Белгород
Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали за получение взятки

© Фото : пресс-служба администрации Шебекинского ГОБывший заместитель Губернатора Белгородской области Константин Полежаев
Бывший заместитель Губернатора Белгородской области Константин Полежаев - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации Шебекинского ГО
Бывший заместитель Губернатора Белгородской области Константин Полежаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Задержан, по части 6 статьи 290 УК РФ - взятка в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в деле несколько эпизодов получения взяток.
В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого, с 2015 по 2019 годы, он был главой администрации Белгорода.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки.
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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