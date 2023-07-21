https://ria.ru/20230721/polezhaev-1885526818.html

Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области

Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области - РИА Новости, 21.07.2023

Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:20

2023-07-21T15:20

2023-07-21T15:20

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Задержан, по части 6 статьи 290 УК РФ - взятка в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в деле несколько эпизодов получения взяток. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого, с 2015 по 2019 годы, он был главой администрации Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки.

https://ria.ru/20230714/grekov-1884306878.html

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россия

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, россия, белгород