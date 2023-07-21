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Под Смоленском задержали подозреваемого в покушении на убийство пары
Под Смоленском задержали подозреваемого в покушении на убийство пары - РИА Новости, 21.07.2023
Под Смоленском задержали подозреваемого в покушении на убийство пары
Задержан мужчина, подозреваемый в нападении на семейную пару в деревне Коски Смоленской области, хищении их имущества и оружия, сообщило региональное... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T20:01
2023-07-21T20:01
2023-07-21T20:01
происшествия
жилье
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
россия
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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в нападении на семейную пару в деревне Коски Смоленской области, хищении их имущества и оружия, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как ранее сообщало СУСК по Смоленской области, утром 15 июля "неустановленное лицо" проникло на территорию частного домовладения в деревне Коски Рославльского района, где "причинило телесные повреждения проживающей там семейной паре". Мужчину и женщину госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство семейной пары в Рославльском районе", - говорится в телеграм-канале СУСК. Уточняется, что мужчина не только напал на семейную пару, но и похитил имущество и оружие. Подозреваемым оказался "47-летний житель соседнего государства". В месте его временного пребывания изъято имущество, принадлежащее потерпевшим. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, жилье, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), смоленск, россия
Происшествия, Жилье, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ), Смоленск, Россия
Под Смоленском задержали подозреваемого в покушении на убийство пары
Под Смоленском задержали подозреваемого в покушении на убийство семейной пары