https://ria.ru/20230721/pogoda-1885522992.html

Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ

Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023

Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ

Экстремальная жара, установившаяся во многих странах мира, сохранится и в августе, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник во Всемирной... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:12

2023-07-21T15:12

2023-07-21T15:18

германия

греция

франция

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экстремальная жара, установившаяся во многих странах мира, сохранится и в августе, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник во Всемирной метеорологической организации (ВМО). "Мы должны быть готовы… что эта экстремальная жара сохранится и в августе", - сказал агентству старший советник по вопросам экстремальной жары в ВМО Джон Нэрн. Как сообщил Нэрн, волны жары, вызванные изменением климата, участятся и будут наблюдаться не только летом. "У нас есть четкие свидетельства, что они уже распространяются и на весну", - добавил он. Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества, а ученые прогнозируют, что это только начало - дальше будет еще жарче. Последствия жаркого лета уже дают о себе знать. В Германии и Греции из-за высоких температур начались лесные пожары, во Франции в ряде муниципалитетов из-за риска засухи были введены ограничения на использование воды, закрыты городские бассейны. Жители ряда регионов Испании, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ ниже среднего для сезона, в некоторых городах сокращено любое использование воды, не являющееся "жизненно необходимым".

https://ria.ru/20230720/pyl-1885372933.html

https://ria.ru/20230705/pogoda-1882444164.html

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германия, греция, франция