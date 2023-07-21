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Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
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15:12 21.07.2023 (обновлено: 15:18 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/pogoda-1885522992.html
Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ
Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ
Экстремальная жара, установившаяся во многих странах мира, сохранится и в августе, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник во Всемирной... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:12
2023-07-21T15:18
германия
греция
франция
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экстремальная жара, установившаяся во многих странах мира, сохранится и в августе, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник во Всемирной метеорологической организации (ВМО). "Мы должны быть готовы… что эта экстремальная жара сохранится и в августе", - сказал агентству старший советник по вопросам экстремальной жары в ВМО Джон Нэрн. Как сообщил Нэрн, волны жары, вызванные изменением климата, участятся и будут наблюдаться не только летом. "У нас есть четкие свидетельства, что они уже распространяются и на весну", - добавил он. Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества, а ученые прогнозируют, что это только начало - дальше будет еще жарче. Последствия жаркого лета уже дают о себе знать. В Германии и Греции из-за высоких температур начались лесные пожары, во Франции в ряде муниципалитетов из-за риска засухи были введены ограничения на использование воды, закрыты городские бассейны. Жители ряда регионов Испании, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ ниже среднего для сезона, в некоторых городах сокращено любое использование воды, не являющееся "жизненно необходимым".
https://ria.ru/20230720/pyl-1885372933.html
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Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ

Рейтер: экстремальная жара, установившаяся во многих странах мира, сохранится и в августе

© AP Photo / Andy WongПосетители прячутся от жары под зонтиками, покидая Запретный город в Пекине
Посетители прячутся от жары под зонтиками, покидая Запретный город в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Andy Wong
Посетители прячутся от жары под зонтиками, покидая Запретный город в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экстремальная жара, установившаяся во многих странах мира, сохранится и в августе, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник во Всемирной метеорологической организации (ВМО).
«
"Мы должны быть готовы… что эта экстремальная жара сохранится и в августе", - сказал агентству старший советник по вопросам экстремальной жары в ВМО Джон Нэрн.
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Вчера, 21:28
Как сообщил Нэрн, волны жары, вызванные изменением климата, участятся и будут наблюдаться не только летом.
«
"У нас есть четкие свидетельства, что они уже распространяются и на весну", - добавил он.
Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества, а ученые прогнозируют, что это только начало - дальше будет еще жарче.
Последствия жаркого лета уже дают о себе знать. В Германии и Греции из-за высоких температур начались лесные пожары, во Франции в ряде муниципалитетов из-за риска засухи были введены ограничения на использование воды, закрыты городские бассейны. Жители ряда регионов Испании, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ ниже среднего для сезона, в некоторых городах сокращено любое использование воды, не являющееся "жизненно необходимым".
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