Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ
Рейтер: экстремальная жара, установившаяся во многих странах мира, сохранится и в августе
© AP Photo / Andy WongПосетители прячутся от жары под зонтиками, покидая Запретный город в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Посетители прячутся от жары под зонтиками, покидая Запретный город в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экстремальная жара, установившаяся во многих странах мира, сохранится и в августе, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник во Всемирной метеорологической организации (ВМО).
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"Мы должны быть готовы… что эта экстремальная жара сохранится и в августе", - сказал агентству старший советник по вопросам экстремальной жары в ВМО Джон Нэрн.
Как сообщил Нэрн, волны жары, вызванные изменением климата, участятся и будут наблюдаться не только летом.
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"У нас есть четкие свидетельства, что они уже распространяются и на весну", - добавил он.
Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества, а ученые прогнозируют, что это только начало - дальше будет еще жарче.
Последствия жаркого лета уже дают о себе знать. В Германии и Греции из-за высоких температур начались лесные пожары, во Франции в ряде муниципалитетов из-за риска засухи были введены ограничения на использование воды, закрыты городские бассейны. Жители ряда регионов Испании, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ ниже среднего для сезона, в некоторых городах сокращено любое использование воды, не являющееся "жизненно необходимым".