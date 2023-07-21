https://ria.ru/20230721/pogoda-1885405711.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и до 25 градусов тепла ожидается в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:14

2023-07-21T08:14

2023-07-21T08:14

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и до 25 градусов тепла ожидается в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве и Московской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, более интенсивные на юге, на севере без существенных осадков. Температура в Москве плюс 20-25 градусов по Цельсию, по Московской области плюс 18-23 градуса", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет порывистый, юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Давление будет слабо расти и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230714/lifty-1883999642.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), погода