https://ria.ru/20230721/pogoda-1885405711.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и до 25 градусов тепла ожидается в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:14
2023-07-21T08:14
2023-07-21T08:14
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и до 25 градусов тепла ожидается в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве и Московской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, более интенсивные на юге, на севере без существенных осадков. Температура в Москве плюс 20-25 градусов по Цельсию, по Московской области плюс 18-23 градуса", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет порывистый, юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Давление будет слабо расти и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230714/lifty-1883999642.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла