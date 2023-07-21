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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.07.2023
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08:14 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/pogoda-1885405711.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и до 25 градусов тепла ожидается в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:14
2023-07-21T08:14
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и до 25 градусов тепла ожидается в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве и Московской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, более интенсивные на юге, на севере без существенных осадков. Температура в Москве плюс 20-25 градусов по Цельсию, по Московской области плюс 18-23 градуса", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет порывистый, юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Давление будет слабо расти и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди под зонтами на одной из улиц в Москве
Люди под зонтами на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди под зонтами на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и до 25 градусов тепла ожидается в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве и Московской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, более интенсивные на юге, на севере без существенных осадков. Температура в Москве плюс 20-25 градусов по Цельсию, по Московской области плюс 18-23 градуса", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, ветер будет порывистый, юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Давление будет слабо расти и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба.
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