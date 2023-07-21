https://ria.ru/20230721/podmoskove-1885531259.html

Свыше 150 детей временно устроены в ресурсные семьи Подмосковья в 2023 году

Свыше 150 детей временно устроены в ресурсные семьи Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 21.07.2023

Свыше 150 детей временно устроены в ресурсные семьи Подмосковья в 2023 году

В ресурсные семьи Московской области временно устроили более 150 детей с начала текущего года, сообщает министерство социального развития региона. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:01

2023-07-21T16:01

2023-07-21T16:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дети

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В ресурсные семьи Московской области временно устроили более 150 детей с начала текущего года, сообщает министерство социального развития региона. Ресурсная семья - это форма временного устройства попавших в трудную ситуацию детей, при которой минимизируется или совсем исключается их нахождение в специализированных учреждении. "С начала года в ресурсные семьи были устроены более 150 детей. В такую семью попадает ребенок только тогда, когда у него нет родственников или нужно время, чтобы их найти. Отмечу, что наши специалисты прилагают для этого много усилий, и если не получается, то ресурсные семьи приходят на выручку", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что в ресурсных семьях опеку оформляют официально сроком не более восьми месяцев. В итоге ребенок возвращается к свои родителям, родственникам или в приемную семью. "В ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее и спокойнее, чем в семейном центре. Число таких семей в нашем регионе растет - сейчас их более трехсот", - добавила Болатаева. По информации пресс-службы, ресурсные родители - это действующие приемные родители со стажем от трех лет, прошедшие специальное обучение. Служба сопровождения помогает ресурсной и биологической семье ребенка на протяжении всего времени.

https://ria.ru/20230720/podmoskove-1885322091.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дети