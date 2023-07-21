https://ria.ru/20230721/podmoskove-1885456378.html

Подмосковные леса очищены от 333 мусорных навалов с начала апреля

Подмосковные леса очищены от 333 мусорных навалов с начала апреля - РИА Новости, 21.07.2023

Подмосковные леса очищены от 333 мусорных навалов с начала апреля

Комлесхоз по обращениям граждан ликвидировал 333 мусорных навала в подмосковных лесах с 10 апреля, сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:03

2023-07-21T12:03

2023-07-21T12:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

электрогорск

серпухов

георгий филимонов

мусор

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Комлесхоз по обращениям граждан ликвидировал 333 мусорных навала в подмосковных лесах с 10 апреля, сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "В этом году с 10 апреля в Подмосковье на землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора. За это время силами муниципалитетов ликвидировано 333 навала общим объемом 6117,5 кубического метра", - приводит слова Филимонова пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. По словам Филимонова, в полном объеме уборка проведена в лесах Электрогорска, Серпухова, Королёва, Лосино-Петровского горокруга, Каширы и Шаховской. Он уточнил, что на особом контроле у Комлесхоза находится работа с обращениями прошлых лет. "Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 40 городских округах. На уборку мусора в 2023 году муниципалитетам региона выделено более 170 миллионов рублей для ликвидации 53,8 тысячи кубических метров отходов на землях лесного фонда", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230719/zemli-1885087450.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), электрогорск, серпухов, георгий филимонов, мусор