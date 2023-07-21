https://ria.ru/20230721/pochta-1885502133.html

В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения

В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения - РИА Новости, 21.07.2023

В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения

В Оренбургской области в этом году модернизируют 24 сельских почтовых отделения в 15 муниципальных образованиях; в прошлом году ремонт и оснащение коснулись 20... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:08

2023-07-21T14:08

2023-07-21T14:08

оренбургская область

россия

почта россии

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ОРЕНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в этом году модернизируют 24 сельских почтовых отделения в 15 муниципальных образованиях; в прошлом году ремонт и оснащение коснулись 20 отделений, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Оренбуржье обновят 24 сельских отделения Почты России, находящихся в 15 муниципальных образованиях. Обновление началось в прошлом году по поручению главы государства и поддержке партии "Единая Россия". Было модернизировано 20 почтовых отделений", - передает пресс-служба. Во время модернизации почтовых отделений проведут как внутренний, так и наружный ремонт, поменяют систему отопления, установят пожарные сигнализации, видеонаблюдение, климатическое оборудование, а также отделения оснастят современной мебелью и техникой. Пресс-служба отмечает, что особое внимание буде уделено созданию безбарьерной среды. Входные группы оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, также расширяют дверные проемы. Обновленные отделения оказывают не только почтовые и финансовые услуги. Благодаря их работе клиенты смогут подтвердить или восстановить учетную запись на портале "Госуслуги" и воспользоваться его сервисами. В модернизированных офисах Почты России можно будет распечатать и отсканировать документы, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885269727.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, почта россии