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В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения
В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения - РИА Новости, 21.07.2023
В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения
В Оренбургской области в этом году модернизируют 24 сельских почтовых отделения в 15 муниципальных образованиях; в прошлом году ремонт и оснащение коснулись 20... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:08
2023-07-21T14:08
2023-07-21T14:08
оренбургская область
россия
почта россии
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ОРЕНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в этом году модернизируют 24 сельских почтовых отделения в 15 муниципальных образованиях; в прошлом году ремонт и оснащение коснулись 20 отделений, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Оренбуржье обновят 24 сельских отделения Почты России, находящихся в 15 муниципальных образованиях. Обновление началось в прошлом году по поручению главы государства и поддержке партии "Единая Россия". Было модернизировано 20 почтовых отделений", - передает пресс-служба. Во время модернизации почтовых отделений проведут как внутренний, так и наружный ремонт, поменяют систему отопления, установят пожарные сигнализации, видеонаблюдение, климатическое оборудование, а также отделения оснастят современной мебелью и техникой. Пресс-служба отмечает, что особое внимание буде уделено созданию безбарьерной среды. Входные группы оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, также расширяют дверные проемы. Обновленные отделения оказывают не только почтовые и финансовые услуги. Благодаря их работе клиенты смогут подтвердить или восстановить учетную запись на портале "Госуслуги" и воспользоваться его сервисами. В модернизированных офисах Почты России можно будет распечатать и отсканировать документы, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885269727.html
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РИА Новости
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россия, почта россии
Оренбургская область, Россия, Почта России
ОРЕНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в этом году модернизируют 24 сельских почтовых отделения в 15 муниципальных образованиях; в прошлом году ремонт и оснащение коснулись 20 отделений, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Оренбуржье обновят 24 сельских отделения Почты России
, находящихся в 15 муниципальных образованиях. Обновление началось в прошлом году по поручению главы государства и поддержке партии "Единая Россия". Было модернизировано 20 почтовых отделений", - передает пресс-служба.
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Во время модернизации почтовых отделений проведут как внутренний, так и наружный ремонт, поменяют систему отопления, установят пожарные сигнализации, видеонаблюдение, климатическое оборудование, а также отделения оснастят современной мебелью и техникой.
Пресс-служба отмечает, что особое внимание буде уделено созданию безбарьерной среды. Входные группы оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, также расширяют дверные проемы.
Обновленные отделения оказывают не только почтовые и финансовые услуги. Благодаря их работе клиенты смогут подтвердить или восстановить учетную запись на портале "Госуслуги" и воспользоваться его сервисами. В модернизированных офисах Почты России можно будет распечатать и отсканировать документы, добавили в пресс-службе.