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В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения - РИА Новости, 21.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
14:08 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/pochta-1885502133.html
В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения
В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения - РИА Новости, 21.07.2023
В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения
В Оренбургской области в этом году модернизируют 24 сельских почтовых отделения в 15 муниципальных образованиях; в прошлом году ремонт и оснащение коснулись 20... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:08
2023-07-21T14:08
оренбургская область
россия
почта россии
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ОРЕНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в этом году модернизируют 24 сельских почтовых отделения в 15 муниципальных образованиях; в прошлом году ремонт и оснащение коснулись 20 отделений, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Оренбуржье обновят 24 сельских отделения Почты России, находящихся в 15 муниципальных образованиях. Обновление началось в прошлом году по поручению главы государства и поддержке партии "Единая Россия". Было модернизировано 20 почтовых отделений", - передает пресс-служба. Во время модернизации почтовых отделений проведут как внутренний, так и наружный ремонт, поменяют систему отопления, установят пожарные сигнализации, видеонаблюдение, климатическое оборудование, а также отделения оснастят современной мебелью и техникой. Пресс-служба отмечает, что особое внимание буде уделено созданию безбарьерной среды. Входные группы оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, также расширяют дверные проемы. Обновленные отделения оказывают не только почтовые и финансовые услуги. Благодаря их работе клиенты смогут подтвердить или восстановить учетную запись на портале "Госуслуги" и воспользоваться его сервисами. В модернизированных офисах Почты России можно будет распечатать и отсканировать документы, добавили в пресс-службе.
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россия, почта россии
Оренбургская область, Россия, Почта России

В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России"
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в этом году модернизируют 24 сельских почтовых отделения в 15 муниципальных образованиях; в прошлом году ремонт и оснащение коснулись 20 отделений, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Оренбуржье обновят 24 сельских отделения Почты России, находящихся в 15 муниципальных образованиях. Обновление началось в прошлом году по поручению главы государства и поддержке партии "Единая Россия". Было модернизировано 20 почтовых отделений", - передает пресс-служба.
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Во время модернизации почтовых отделений проведут как внутренний, так и наружный ремонт, поменяют систему отопления, установят пожарные сигнализации, видеонаблюдение, климатическое оборудование, а также отделения оснастят современной мебелью и техникой.
Пресс-служба отмечает, что особое внимание буде уделено созданию безбарьерной среды. Входные группы оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, также расширяют дверные проемы.
Обновленные отделения оказывают не только почтовые и финансовые услуги. Благодаря их работе клиенты смогут подтвердить или восстановить учетную запись на портале "Госуслуги" и воспользоваться его сервисами. В модернизированных офисах Почты России можно будет распечатать и отсканировать документы, добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьРоссияПочта России
 
 
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