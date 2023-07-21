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Готовятся к победе: Зеленскому сообщили, как все закончится на Украине
Готовятся к победе: Зеленскому сообщили, как все закончится на Украине - РИА Новости, 21.07.2023
Готовятся к победе: Зеленскому сообщили, как все закончится на Украине
Западные страны уже знают, что Россия победит в конфликте на Украине, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T22:11
2023-07-21T22:11
2023-07-21T22:11
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сша
скотт риттер
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Западные страны уже знают, что Россия победит в конфликте на Украине, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol."Россия сейчас решительно побеждает на поле боя. Коллективный Запад уже постепенно признает, что Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх", — сказал офицер.Он отметил, что члены администрации президента США Джо Байдена все чаще говорят о том, что Киеву не удастся осуществить успешное контрнаступление. Кроме того, американские чиновники стали заявлять об отсутствии у страны истребителей и боеприпасов для Украины, добавил Риттер.Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о неподчинении украинских военнослужащих приказам командиров и массовом дезертирстве из ВСУ. По его словам, они охотно уходят к россиянам, которые обращаются с ними хорошо. Кроме того, это помогает солдатам избежать выполнения бессмысленных приказов киевского руководства и выжить.
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политика, украина, россия, сша, скотт риттер, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Готовятся к победе: Зеленскому сообщили, как все закончится на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад начал готовиться к победе России в конфликте на Украине