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В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:28 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/pobeda-1885391561.html
В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу
В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу - РИА Новости, 21.07.2023
В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу
Украина может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте, такое мнение высказал обозреватель Брэдли Девлин в РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T02:28
2023-07-21T02:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
денис шмыгаль
нато
евросоюз
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украина может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте, такое мнение высказал обозреватель Брэдли Девлин в публикации для American Conservative.Так он прокомментировал статью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Politico, где тот заявил, что Россия якобы хотела уничтожить Украину, но не достигла этой цели. По мнению Шмыгаля, такой исход свидетельствует о "победе" Киева."Трактова Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте, даже если урегулирование конфликта с Россией будет включать потерю значительной части украинской территории и отказ от любых амбиций (по вступлению в. — Прим. ред.) НАТО или ЕС", — написал Девлин.Как отметил автор статьи, несмотря на заявления Киева, пятая часть бывшей территории Украины находится под контролем России, а провал контрнаступления был очевиден даже в момент публикации Шмыгаля, которая вышла еще месяц назад."Единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать, что Украина выигрывает войну, — это вопиющее искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в том, чтобы "уничтожить Украину", — заключил Девлин.В Москве не раз заявляли, что Россия никогда не ставила задачей уничтожение Украины, и указывала, что готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.
https://ria.ru/20230720/provokatsii-1885373585.html
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в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, НАТО, Евросоюз
В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу

American Conservative: Украина может говорить о победе, пока она остается на карте

© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украина может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте, такое мнение высказал обозреватель Брэдли Девлин в публикации для American Conservative.
Так он прокомментировал статью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Politico, где тот заявил, что Россия якобы хотела уничтожить Украину, но не достигла этой цели. По мнению Шмыгаля, такой исход свидетельствует о "победе" Киева.
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"Трактова Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте, даже если урегулирование конфликта с Россией будет включать потерю значительной части украинской территории и отказ от любых амбиций (по вступлению в. — Прим. ред.) НАТО или ЕС", — написал Девлин.
Как отметил автор статьи, несмотря на заявления Киева, пятая часть бывшей территории Украины находится под контролем России, а провал контрнаступления был очевиден даже в момент публикации Шмыгаля, которая вышла еще месяц назад.
«
"Единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать, что Украина выигрывает войну, — это вопиющее искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в том, чтобы "уничтожить Украину", — заключил Девлин.
В Москве не раз заявляли, что Россия никогда не ставила задачей уничтожение Украины, и указывала, что готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДенис ШмыгальНАТОЕвросоюз
 
 
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