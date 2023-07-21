https://ria.ru/20230721/pobeda-1885391561.html

В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу

В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу - РИА Новости, 21.07.2023

В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу

Украина может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте, такое мнение высказал обозреватель Брэдли Девлин в РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T02:28

2023-07-21T02:28

2023-07-21T02:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украина может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте, такое мнение высказал обозреватель Брэдли Девлин в публикации для American Conservative.Так он прокомментировал статью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Politico, где тот заявил, что Россия якобы хотела уничтожить Украину, но не достигла этой цели. По мнению Шмыгаля, такой исход свидетельствует о "победе" Киева."Трактова Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте, даже если урегулирование конфликта с Россией будет включать потерю значительной части украинской территории и отказ от любых амбиций (по вступлению в. — Прим. ред.) НАТО или ЕС", — написал Девлин.Как отметил автор статьи, несмотря на заявления Киева, пятая часть бывшей территории Украины находится под контролем России, а провал контрнаступления был очевиден даже в момент публикации Шмыгаля, которая вышла еще месяц назад."Единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать, что Украина выигрывает войну, — это вопиющее искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в том, чтобы "уничтожить Украину", — заключил Девлин.В Москве не раз заявляли, что Россия никогда не ставила задачей уничтожение Украины, и указывала, что готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.

https://ria.ru/20230720/provokatsii-1885373585.html

https://ria.ru/20230721/tsel-1885388545.html

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в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, нато, евросоюз