https://ria.ru/20230721/pobeda-1885391561.html
В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу
В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу - РИА Новости, 21.07.2023
В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу
Украина может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте, такое мнение высказал обозреватель Брэдли Девлин в РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T02:28
2023-07-21T02:28
2023-07-21T02:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
денис шмыгаль
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884123367_0:473:2715:2000_1920x0_80_0_0_088f4fe7bb3187ea5255586c26b2f343.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украина может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте, такое мнение высказал обозреватель Брэдли Девлин в публикации для American Conservative.Так он прокомментировал статью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Politico, где тот заявил, что Россия якобы хотела уничтожить Украину, но не достигла этой цели. По мнению Шмыгаля, такой исход свидетельствует о "победе" Киева."Трактова Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте, даже если урегулирование конфликта с Россией будет включать потерю значительной части украинской территории и отказ от любых амбиций (по вступлению в. — Прим. ред.) НАТО или ЕС", — написал Девлин.Как отметил автор статьи, несмотря на заявления Киева, пятая часть бывшей территории Украины находится под контролем России, а провал контрнаступления был очевиден даже в момент публикации Шмыгаля, которая вышла еще месяц назад."Единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать, что Украина выигрывает войну, — это вопиющее искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в том, чтобы "уничтожить Украину", — заключил Девлин.В Москве не раз заявляли, что Россия никогда не ставила задачей уничтожение Украины, и указывала, что готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.
https://ria.ru/20230720/provokatsii-1885373585.html
https://ria.ru/20230721/tsel-1885388545.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884123367_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_40386c249b06cd11bbf679d59425b673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, НАТО, Евросоюз
В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу
American Conservative: Украина может говорить о победе, пока она остается на карте