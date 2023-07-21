https://ria.ru/20230721/plany-1885485390.html

Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине

Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине - РИА Новости, 21.07.2023

Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:24

2023-07-21T13:24

2023-07-21T14:51

польша

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

специальная военная операция на украине

сергей нарышкин

владимир путин

россия

нато

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.Путин в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ завил, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию "под зонтиком НАТО", напрямую вмешаться и "оторвать кусок пожирнее" на Украине. Он также напомнил, что Польша получила себе много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина, и отметил, что если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит."Сергей Евгеньевич (Нарышкин - ред.), надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20230204/tanki-1849685721.html

польша

украина

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польша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, владимир путин, россия, нато