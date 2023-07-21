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Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 21.07.2023 (обновлено: 14:51 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/plany-1885485390.html
Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине
Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине - РИА Новости, 21.07.2023
Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:24
2023-07-21T14:51
польша
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
специальная военная операция на украине
сергей нарышкин
владимир путин
россия
нато
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.Путин в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ завил, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию "под зонтиком НАТО", напрямую вмешаться и "оторвать кусок пожирнее" на Украине. Он также напомнил, что Польша получила себе много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина, и отметил, что если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит."Сергей Евгеньевич (Нарышкин - ред.), надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20230204/tanki-1849685721.html
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польша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, владимир путин, россия, нато
Польша, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Специальная военная операция на Украине, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Россия, НАТО
Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине

Путин поручил главе СВР Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.
Путин в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ завил, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию "под зонтиком НАТО", напрямую вмешаться и "оторвать кусок пожирнее" на Украине. Он также напомнил, что Польша получила себе много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина, и отметил, что если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит.
"Сергей Евгеньевич (Нарышкин - ред.), надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий", - сказал Путин на совещании.
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Специальная военная операция на УкраинеПольшаУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинВладимир ПутинРоссияНАТО
 
 
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