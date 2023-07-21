https://ria.ru/20230721/perepalka-1885391848.html

Польские депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины

Польские депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины - РИА Новости, 21.07.2023

Польские депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины

Обсуждение импорта зерна с Украины спровоцировало матерную перепалку между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком в эфире телеканала... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T02:46

2023-07-21T02:46

2023-07-21T02:46

в мире

украина

польша

матеуш моравецкий

денис шмыгаль

еврокомиссия

право и справедливость

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обсуждение импорта зерна с Украины спровоцировало матерную перепалку между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком в эфире телеканала Polsat, в результате ведущей пришлось встать между ними, чтобы разрядить обстановку.Ковальский, представляющий объединение "Суверенная Польша", союзника правящей партии "Право и справедливость", обвинил Климчака, депутата оппозиционной Польской народной партии (ПНП), в желании его политсилы либерализовать торговлю с Украиной.Климчак отверг обвинения, однако Ковальский напомнил что в 2014 году правящая коалиция, куда входила ПНП, отменила таможенные пошлины для Украины, "не защитив польские интересы".Отвечая на вопрос ведущей, что делать с украинским продовольствием, депутат от "Суверенной Польши" призвал просто не открывать для него польский рынок, однако его оппонент заявил, что правящая ныне коалиция уже "согласилась на это"."Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше", - парировал Ковальский, на что Климчак нецензурно призвал его не врать, обвинив оппонента в увлечении "трансвеститами из Нидерландов", а не польским сельским хозяйством.При этом в ответ на очередное обвинение в уничтожении сельского хозяйства оппозиционер вновь допустил нецензурное высказывание. Из-за бурного обмена мнениями телеведущая была вынуждена встать между политиками, чтобы разрядить обстановку.В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи глав сельскохозяйственных ведомств приграничных с Украиной стран заявил, что Варшава самостоятельно продолжит ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить эти ограничения после 15 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши недружественным и популистским шагом.

https://ria.ru/20230720/polsha-1885361376.html

https://ria.ru/20230719/zerno-1885179073.html

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в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, денис шмыгаль, еврокомиссия, право и справедливость