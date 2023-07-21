Рейтинг@Mail.ru
Польские депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/perepalka-1885391848.html
Польские депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины
Польские депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины - РИА Новости, 21.07.2023
Польские депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины
Обсуждение импорта зерна с Украины спровоцировало матерную перепалку между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком в эфире телеканала... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T02:46
2023-07-21T02:46
в мире
украина
польша
матеуш моравецкий
денис шмыгаль
еврокомиссия
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130627/68/1306276843_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_39b1e84489b2906d9871dd138ec350ae.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обсуждение импорта зерна с Украины спровоцировало матерную перепалку между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком в эфире телеканала Polsat, в результате ведущей пришлось встать между ними, чтобы разрядить обстановку.Ковальский, представляющий объединение "Суверенная Польша", союзника правящей партии "Право и справедливость", обвинил Климчака, депутата оппозиционной Польской народной партии (ПНП), в желании его политсилы либерализовать торговлю с Украиной.Климчак отверг обвинения, однако Ковальский напомнил что в 2014 году правящая коалиция, куда входила ПНП, отменила таможенные пошлины для Украины, "не защитив польские интересы".Отвечая на вопрос ведущей, что делать с украинским продовольствием, депутат от "Суверенной Польши" призвал просто не открывать для него польский рынок, однако его оппонент заявил, что правящая ныне коалиция уже "согласилась на это"."Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше", - парировал Ковальский, на что Климчак нецензурно призвал его не врать, обвинив оппонента в увлечении "трансвеститами из Нидерландов", а не польским сельским хозяйством.При этом в ответ на очередное обвинение в уничтожении сельского хозяйства оппозиционер вновь допустил нецензурное высказывание. Из-за бурного обмена мнениями телеведущая была вынуждена встать между политиками, чтобы разрядить обстановку.В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи глав сельскохозяйственных ведомств приграничных с Украиной стран заявил, что Варшава самостоятельно продолжит ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить эти ограничения после 15 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши недружественным и популистским шагом.
https://ria.ru/20230720/polsha-1885361376.html
https://ria.ru/20230719/zerno-1885179073.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130627/68/1306276843_130:0:1871:1306_1920x0_80_0_0_7f78b07acf7eb23f9961ac773d97dccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, денис шмыгаль, еврокомиссия, право и справедливость
В мире, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль, Еврокомиссия, Право и справедливость
Польские депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины

Польские депутаты Ковальский и Климчак устроили перепалку из-за импорта зерна с Украины

© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обсуждение импорта зерна с Украины спровоцировало матерную перепалку между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком в эфире телеканала Polsat, в результате ведущей пришлось встать между ними, чтобы разрядить обстановку.
Ковальский, представляющий объединение "Суверенная Польша", союзника правящей партии "Право и справедливость", обвинил Климчака, депутата оппозиционной Польской народной партии (ПНП), в желании его политсилы либерализовать торговлю с Украиной.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Польша заявила, что поддержит Киев только в том, что выгодно Варшаве
Вчера, 19:57
Климчак отверг обвинения, однако Ковальский напомнил что в 2014 году правящая коалиция, куда входила ПНП, отменила таможенные пошлины для Украины, "не защитив польские интересы".
Отвечая на вопрос ведущей, что делать с украинским продовольствием, депутат от "Суверенной Польши" призвал просто не открывать для него польский рынок, однако его оппонент заявил, что правящая ныне коалиция уже "согласилась на это".
"Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше", - парировал Ковальский, на что Климчак нецензурно призвал его не врать, обвинив оппонента в увлечении "трансвеститами из Нидерландов", а не польским сельским хозяйством.
При этом в ответ на очередное обвинение в уничтожении сельского хозяйства оппозиционер вновь допустил нецензурное высказывание. Из-за бурного обмена мнениями телеведущая была вынуждена встать между политиками, чтобы разрядить обстановку.
В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи глав сельскохозяйственных ведомств приграничных с Украиной стран заявил, что Варшава самостоятельно продолжит ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить эти ограничения после 15 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши недружественным и популистским шагом.
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Румыния намерена настаивать на запрете ввоза зерна с Украины до конца года
19 июля, 22:25
 
В миреУкраинаПольшаМатеуш МоравецкийДенис ШмыгальЕврокомиссияПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала