https://ria.ru/20230721/park-1885497401.html

Воробьев: задача — в каждом населенном пункте Подмосковья открыть свой парк

Воробьев: задача — в каждом населенном пункте Подмосковья открыть свой парк - РИА Новости, 21.07.2023

Воробьев: задача — в каждом населенном пункте Подмосковья открыть свой парк

Одна из задач Подмосковного региона - создание в каждом городском округе и населенном пункте собственного парка или сквера, поэтому сегодня на территории... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:55

2023-07-21T13:55

2023-07-21T13:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

городской округ домодедово

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Одна из задач Подмосковного региона - создание в каждом городском округе и населенном пункте собственного парка или сквера, поэтому сегодня на территории Московской области уже открыты 184 парка, дальше – больше, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк, он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем всё необходимое, где-то реновируем заброшенные территории. Как вот эта территория (парка "Взлет") десятилетиями просто в руинах лежала, а сегодня благодаря программе и активному диалогу с жителями, это принципиально важно… Поэтому парки мы строим, действительно их сейчас 184, и дальше большая программа", — отметил Воробьев в ходе прямого эфира из домодедовского парка "Взлет". Парк "Взлет" откроется после масштабной реконструкции в субботу, 22 июля. По данным пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья, парк оформили пешеходными маршрутами для прогулок и велодорожками, создали площадки для наблюдения за природой. У пруда обустроили пляж и амфитеатр, перголы и навес с качелями, оборудовали выходы к воде, обновили спортплощадку. "Здесь, может быть, слышно, взлетают и садятся самолеты. Аэропорт Домодедово недалеко, и эта концепция связана больше с небом, с полетами, и сам микрорайон – авиационный", - сказал Воробьев о концепции парка. За 10 лет в регионе парков стало больше в 7 раз. По словам губернатора, каждый год в регионе открывается по 10-12 парков с территорией от 30 до 180 гектаров, где можно отдыхать, заниматься спортом и развивать малый бизнес: прокат, торговлю, рестораны, кафе.

https://ria.ru/20230717/park-1884744618.html

московская область (подмосковье)

городской округ домодедово

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, городской округ домодедово