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Западные компании продолжают участие в строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 21.07.2023
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07:34 21.07.2023 (обновлено: 12:54 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/paksh-2-1885402978.html
Западные компании продолжают участие в строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Западные компании продолжают участие в строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 21.07.2023
Западные компании продолжают участие в строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Западные компании продолжают участие в проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно контракту, "Росатом" не находится под санкциями, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T07:34
2023-07-21T12:54
виктор орбан
венгрия
россия
будапешт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Западные компании продолжают участие в проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно контракту, "Росатом" не находится под санкциями, заявили РИА Новости в госкорпорации."Росатом" не находится под санкциями. Более того, проект АЭС "Пакш-2" – международный, значительную часть оборудования поставляют международные компании. В частности, компания General Electric поставляет турбогенераторное оборудование. Французская Framatome и немецкая компания Siemens поставляют основное оборудование управления станцией, так называемую автоматическую систему управления технологическими процессами (АСУ-ТП). Строительные работы на площадке выполняют венгерские, немецкие и другие подрядчики", - сообщили в "Росатоме".Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По его словам, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику. Он также отметил, что ряд стран и институтов Евросоюза пытается помешать сотрудничеству Венгрии и "Росатома" "неофициальными" санкциями, вопреки тому, что никаких ограничений в сфере атомной энергетики ЕС не принимал.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, в начале июля заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20230605/vengriya-1876172660.html
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виктор орбан, венгрия, россия, будапешт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", аэс "пакш"
Виктор Орбан, Венгрия, Россия, Будапешт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш"
Западные компании продолжают участие в строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии

"Росатом": западные компании участвуют в проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно контракту

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Западные компании продолжают участие в проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии согласно контракту, "Росатом" не находится под санкциями, заявили РИА Новости в госкорпорации.
"Росатом" не находится под санкциями. Более того, проект АЭС "Пакш-2" – международный, значительную часть оборудования поставляют международные компании. В частности, компания General Electric поставляет турбогенераторное оборудование. Французская Framatome и немецкая компания Siemens поставляют основное оборудование управления станцией, так называемую автоматическую систему управления технологическими процессами (АСУ-ТП). Строительные работы на площадке выполняют венгерские, немецкие и другие подрядчики", - сообщили в "Росатоме".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По его словам, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику. Он также отметил, что ряд стран и институтов Евросоюза пытается помешать сотрудничеству Венгрии и "Росатома" "неофициальными" санкциями, вопреки тому, что никаких ограничений в сфере атомной энергетики ЕС не принимал.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2"
5 июня, 10:35
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, в начале июля заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Гвинея изучает возможность строительства АЭС при участии России
10 июля, 09:20
 
Виктор ОрбанВенгрияРоссияБудапештГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"
 
 
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