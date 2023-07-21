https://ria.ru/20230721/ovod-1885399191.html
Опубликовано видео уничтожения дроном "Овод" склада ВСУ с боеприпасами
Опубликовано видео уничтожения дроном "Овод" склада ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 21.07.2023
Опубликовано видео уничтожения дроном "Овод" склада ВСУ с боеприпасами
Российский дрон-камикадзе "Овод" уничтожил украинский склад с боеприпасами в ближней тыловой зоне противника на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:06
2023-07-21T06:06
2023-07-21T08:52
авдеевка
вооруженные силы рф
в мире
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Овод" уничтожил украинский склад с боеприпасами в ближней тыловой зоне противника на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости офицер группировки войск ВС РФ "Юг". "Нашим оператором БПЛА под Авдеевкой был применен дрон "Овод". Работали через ретранслятор на дальней дистанции. Нанесли удар по складу с БК (боекомплектом – ред.) в ближней тыловой зоне противника. Операцию сняли на видео с разведдрона. Благодаря этому видно, что цель была точно и успешно поражена", - сказал собеседник агентства. "Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) – оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. "Овод" оснащен замыкателем, необходимым для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа. Стоимость такого дрона – около 40 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230720/tsel-1885374149.html
авдеевка
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Кадры уничтожения украинского склада с боеприпасами с помощью дрона-камикадзе "Овод"
Бойцы группировки ВС РФ "Юг" уничтожили с помощью дрона-камикадзе "Овод" украинский склад с боеприпасами в ближней тыловой зоне ВСУ на авдеевском направлении.
2023-07-21T06:06
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авдеевка, вооруженные силы рф, в мире
Авдеевка, Вооруженные силы РФ, В мире, Специальная военная операция на Украине
Опубликовано видео уничтожения дроном "Овод" склада ВСУ с боеприпасами
Российский дрон-камикадзе "Овод" уничтожил на Авдеевском направлении склад с боеприпасами