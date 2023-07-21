Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео уничтожения дроном "Овод" склада ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 21.07.2023 (обновлено: 08:52 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/ovod-1885399191.html
Опубликовано видео уничтожения дроном "Овод" склада ВСУ с боеприпасами
Опубликовано видео уничтожения дроном "Овод" склада ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 21.07.2023
Опубликовано видео уничтожения дроном "Овод" склада ВСУ с боеприпасами
Российский дрон-камикадзе "Овод" уничтожил украинский склад с боеприпасами в ближней тыловой зоне противника на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:06
2023-07-21T08:52
авдеевка
вооруженные силы рф
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885408276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f05be1414c01620485f7b70b3640941.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Овод" уничтожил украинский склад с боеприпасами в ближней тыловой зоне противника на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости офицер группировки войск ВС РФ "Юг". "Нашим оператором БПЛА под Авдеевкой был применен дрон "Овод". Работали через ретранслятор на дальней дистанции. Нанесли удар по складу с БК (боекомплектом – ред.) в ближней тыловой зоне противника. Операцию сняли на видео с разведдрона. Благодаря этому видно, что цель была точно и успешно поражена", - сказал собеседник агентства. "Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) – оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. "Овод" оснащен замыкателем, необходимым для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа. Стоимость такого дрона – около 40 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230720/tsel-1885374149.html
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения украинского склада с боеприпасами с помощью дрона-камикадзе "Овод"
Бойцы группировки ВС РФ "Юг" уничтожили с помощью дрона-камикадзе "Овод" украинский склад с боеприпасами в ближней тыловой зоне ВСУ на авдеевском направлении.
2023-07-21T06:06
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885408276_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_08f8b7e8f1cd82ac25dbfeabccfa3753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, вооруженные силы рф, в мире
Авдеевка, Вооруженные силы РФ, В мире, Специальная военная операция на Украине
Опубликовано видео уничтожения дроном "Овод" склада ВСУ с боеприпасами

Российский дрон-камикадзе "Овод" уничтожил на Авдеевском направлении склад с боеприпасами

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Овод" уничтожил украинский склад с боеприпасами в ближней тыловой зоне противника на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости офицер группировки войск ВС РФ "Юг".
"Нашим оператором БПЛА под Авдеевкой был применен дрон "Овод". Работали через ретранслятор на дальней дистанции. Нанесли удар по складу с БК (боекомплектом – ред.) в ближней тыловой зоне противника. Операцию сняли на видео с разведдрона. Благодаря этому видно, что цель была точно и успешно поражена", - сказал собеседник агентства.
"Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) – оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. "Овод" оснащен замыкателем, необходимым для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа. Стоимость такого дрона – около 40 тысяч рублей.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Киеве признали мощь российских станций РЭБ и назвали их главной целью ВСУ
Вчера, 21:40
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала