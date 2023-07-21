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Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном - РИА Новости, 21.07.2023
Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пути активизации процесса нормализации отношений Баку и... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:15
2023-07-21T16:15
2023-07-21T16:15
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джейхун байрамов
сергей лавров
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ереван
цены на нефть
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пути активизации процесса нормализации отношений Баку и Еревана, сообщил МИД РФ. "Министры обсудили пути активизации совместной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Условлено о дальнейших контактах", - сообщило министерство, отметив, что телефонный разговор состоялся по инициативе Баку.
https://ria.ru/20230606/konflikt-1876599353.html
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в мире, баку, джейхун байрамов, сергей лавров, россия, ереван, цены на нефть
В мире, Баку, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Россия, Ереван, Цены на нефть
Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Лавров обсудил с Байрамовым пути к нормализации отношений между Баку и Ереваном