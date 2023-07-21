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Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном - РИА Новости, 21.07.2023
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16:15 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/otnosheniya-1885545388.html
Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном - РИА Новости, 21.07.2023
Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пути активизации процесса нормализации отношений Баку и... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:15
2023-07-21T16:15
в мире
баку
джейхун байрамов
сергей лавров
россия
ереван
цены на нефть
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пути активизации процесса нормализации отношений Баку и Еревана, сообщил МИД РФ. "Министры обсудили пути активизации совместной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Условлено о дальнейших контактах", - сообщило министерство, отметив, что телефонный разговор состоялся по инициативе Баку.
https://ria.ru/20230606/konflikt-1876599353.html
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в мире, баку, джейхун байрамов, сергей лавров, россия, ереван, цены на нефть
В мире, Баку, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Россия, Ереван, Цены на нефть
Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Лавров обсудил с Байрамовым пути к нормализации отношений между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пути активизации процесса нормализации отношений Баку и Еревана, сообщил МИД РФ.
"Министры обсудили пути активизации совместной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Условлено о дальнейших контактах", - сообщило министерство, отметив, что телефонный разговор состоялся по инициативе Баку.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Баку и Ереван находятся на пороге мира, заявил глава МИД Азербайджана
6 июня, 22:31
 
В миреБакуДжейхун БайрамовСергей ЛавровРоссияЕреванЦены на нефть
 
 
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