https://ria.ru/20230721/otdykh-1885399792.html

Названы самые популярные у россиян места для отдыха за границей в августе

Названы самые популярные у россиян места для отдыха за границей в августе - РИА Новости, 21.07.2023

Названы самые популярные у россиян места для отдыха за границей в августе

Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха в августе стали Стамбул, Тбилиси и Милан, больше всего у россиян вырос спрос на отели в итальянской... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T06:17

2023-07-21T06:17

2023-07-21T10:07

туризм

стамбул

тбилиси

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха в августе стали Стамбул, Тбилиси и Милан, больше всего у россиян вырос спрос на отели в итальянской столице моды - почти в 2,5 раза, подсчитал для РИА Новости сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. В сервисе проанализировали бронирования зарубежных отелей россиянами в августе. "Самым востребованным зарубежным направлением для августовского отпуска стал Стамбул: на турецкий город приходится 6,6% от общего числа отельных заказов за пределами России. За год спрос на жилье там снизился на 19,5%. На втором месте оказался Тбилиси (4,4%); популярность столицы Грузии, наоборот, серьезно выросла - на 69,2%. Третью строчку занял Милан, где в августе 2023 года забронировано в 2,3 раза больше номеров, чем в 2022 году. Доля итальянского города составляет 3,7%", - рассказали в компании. Исходя из информации сервиса, в список востребованных городов среди россиян также вошли Ереван - спрос составил 3,4%, Рим (3,4%), Париж (3,2%), Неаполь (2,4%), Гагра (2%), Токио (1,9%) и Афины (1,7%). В OneTwoTrip уточнили, что в прошлом году доля заграницы в общем числе бронирований отелей была 23,3%, а в 2023 году она выросла до 28,8%. Как отмечается в исследовании, почти половина россиян едут за границу на 4-7 дней: 43,8% бронирований оформлено на такой срок. По данным компании, короткое путешествие (до трех дней) планируют 37,2% россиян, а 19% предпочитают отдыхать от 8 до 14 дней.

https://ria.ru/20230720/avgust-1884922789.html

https://ria.ru/20230715/puteshestviya-1884281240.html

стамбул

тбилиси

милан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, тбилиси, милан, новости - туризм, отдых в россии