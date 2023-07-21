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Названы самые популярные у россиян места для отдыха за границей в августе - РИА Новости, 21.07.2023
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Туризм
 
06:17 21.07.2023 (обновлено: 10:07 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/otdykh-1885399792.html
Названы самые популярные у россиян места для отдыха за границей в августе
Названы самые популярные у россиян места для отдыха за границей в августе - РИА Новости, 21.07.2023
Названы самые популярные у россиян места для отдыха за границей в августе
Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха в августе стали Стамбул, Тбилиси и Милан, больше всего у россиян вырос спрос на отели в итальянской... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:17
2023-07-21T10:07
туризм
стамбул
тбилиси
милан
новости - туризм
отдых в россии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха в августе стали Стамбул, Тбилиси и Милан, больше всего у россиян вырос спрос на отели в итальянской столице моды - почти в 2,5 раза, подсчитал для РИА Новости сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. В сервисе проанализировали бронирования зарубежных отелей россиянами в августе. "Самым востребованным зарубежным направлением для августовского отпуска стал Стамбул: на турецкий город приходится 6,6% от общего числа отельных заказов за пределами России. За год спрос на жилье там снизился на 19,5%. На втором месте оказался Тбилиси (4,4%); популярность столицы Грузии, наоборот, серьезно выросла - на 69,2%. Третью строчку занял Милан, где в августе 2023 года забронировано в 2,3 раза больше номеров, чем в 2022 году. Доля итальянского города составляет 3,7%", - рассказали в компании. Исходя из информации сервиса, в список востребованных городов среди россиян также вошли Ереван - спрос составил 3,4%, Рим (3,4%), Париж (3,2%), Неаполь (2,4%), Гагра (2%), Токио (1,9%) и Афины (1,7%). В OneTwoTrip уточнили, что в прошлом году доля заграницы в общем числе бронирований отелей была 23,3%, а в 2023 году она выросла до 28,8%. Как отмечается в исследовании, почти половина россиян едут за границу на 4-7 дней: 43,8% бронирований оформлено на такой срок. По данным компании, короткое путешествие (до трех дней) планируют 37,2% россиян, а 19% предпочитают отдыхать от 8 до 14 дней.
https://ria.ru/20230720/avgust-1884922789.html
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стамбул, тбилиси, милан, новости - туризм, отдых в россии
Туризм, Стамбул, Тбилиси, Милан, Новости - Туризм, отдых в России
Названы самые популярные у россиян места для отдыха за границей в августе

OneTwoTrip: россияне для отдыха за границей в августе выбирают Стамбул, Тбилиси и Милан

© AP Photo / Francisco SecoЛюди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция
Люди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Люди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха в августе стали Стамбул, Тбилиси и Милан, больше всего у россиян вырос спрос на отели в итальянской столице моды - почти в 2,5 раза, подсчитал для РИА Новости сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
В сервисе проанализировали бронирования зарубежных отелей россиянами в августе.
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Названы города, где российские туристы будут отдыхать в августе
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"Самым востребованным зарубежным направлением для августовского отпуска стал Стамбул: на турецкий город приходится 6,6% от общего числа отельных заказов за пределами России. За год спрос на жилье там снизился на 19,5%. На втором месте оказался Тбилиси (4,4%); популярность столицы Грузии, наоборот, серьезно выросла - на 69,2%. Третью строчку занял Милан, где в августе 2023 года забронировано в 2,3 раза больше номеров, чем в 2022 году. Доля итальянского города составляет 3,7%", - рассказали в компании.
Исходя из информации сервиса, в список востребованных городов среди россиян также вошли Ереван - спрос составил 3,4%, Рим (3,4%), Париж (3,2%), Неаполь (2,4%), Гагра (2%), Токио (1,9%) и Афины (1,7%).
В OneTwoTrip уточнили, что в прошлом году доля заграницы в общем числе бронирований отелей была 23,3%, а в 2023 году она выросла до 28,8%.
Как отмечается в исследовании, почти половина россиян едут за границу на 4-7 дней: 43,8% бронирований оформлено на такой срок. По данным компании, короткое путешествие (до трех дней) планируют 37,2% россиян, а 19% предпочитают отдыхать от 8 до 14 дней.
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ТуризмСтамбулТбилисиМиланНовости - Туризмотдых в России
 
 
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