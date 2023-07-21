https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885591544.html

Размещение ядерного оружия России в Белоруссии идет по графику, заявил МИД

Размещение ядерного оружия России в Белоруссии идет по графику, заявил МИД - РИА Новости, 21.07.2023

Размещение ядерного оружия России в Белоруссии идет по графику, заявил МИД

Работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идет в соответствии с ранее озвученным президентом РФ Владимиром Путиным графиком, никаких... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:32

2023-07-21T19:32

2023-07-21T19:32

космос - риа наука

россия

сергей рябков

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идет в соответствии с ранее озвученным президентом РФ Владимиром Путиным графиком, никаких изменений в этом вопросе нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В июне, выступая на ПМЭФ, Путин заявил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии и "до конца лета, до конца года, мы эту работу выполним целиком и полностью". "График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента Российской Федерации. Мы исходим из того, что он остается в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось, в этой области нет", - сказал Рябков на полях ежегодной встречи Клуба Горчакова. "Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых сейчас мероприятий не происходит", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20230713/oruzhie-1883902723.html

https://ria.ru/20230720/opyt-1885285715.html

россия

белоруссия

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космос - риа наука, россия, сергей рябков, белоруссия, владимир путин