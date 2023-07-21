СМИ: часть переданного Украине оружия похитили
CNN: Пентагон выяснил, что часть поставленных Украине вооружений похитили торговцы оружием
Укупорка от британского гранатомета NLAW на украинском опорном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В 2022 году часть западного оружия, отправленного на Украину, была украдена, впоследствии его удалось вернуть, сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.
Документ, датированный октябрем прошлого года, охватывает период с февраля по сентябрь. Как говорится в отчете, преступники, бойцы-добровольцы и торговцы оружием украли некоторое количество предоставленного Западом оружия и снаряжения, предназначенного для украинских войск, однако после оно было возвращено.
В документе рассказывается о случае кражи военного снаряжения с линии боевого соприкосновения на юге Украине торговцами оружием, а также о группе злоумышленников, которые, выдавая себя за гуманитарных работников, украли бронежилеты на сумму 17 тысяч долларов. В августе 2022 года спецслужбы Украины выявили боевиков добровольческого батальона, которые украли 60 винтовок и почти тысячу патронов, "предположительно, для продажи на черном рынке".
Генеральный инспектор в отчете заявляет, что крупные объекты, такие как ракеты и вертолеты, отследить легче, чем, к примеру, приборы ночного видения. При этом в конце октября 2022 года, как говорится в документе, США возобновили инспекции на украинских оружейных складах, чтобы "лучше отслеживать, куда направляется оборудование".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим континентам.