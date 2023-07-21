https://ria.ru/20230721/oms-1885458326.html

В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС

В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС - РИА Новости, 21.07.2023

В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС

Более 700 тысяч полисов обязательного медицинского страхования выдано в новых регионах Российской Федерации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:07

2023-07-21T12:07

2023-07-21T12:18

общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 700 тысяч полисов обязательного медицинского страхования выдано в новых регионах Российской Федерации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Важной задачей для нас сейчас является обеспечение страховой медицины (в новых регионах). Сейчас выдано 790 тысяч полисов ОМС", - сказал Мурашко на заседании президиума совета законодателей.

https://ria.ru/20230719/patsient-1885132354.html

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общество, михаил мурашко, россия