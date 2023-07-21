Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 21.07.2023 (обновлено: 12:18 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/oms-1885458326.html
В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС
В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС - РИА Новости, 21.07.2023
В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС
Более 700 тысяч полисов обязательного медицинского страхования выдано в новых регионах Российской Федерации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:07
2023-07-21T12:18
общество
михаил мурашко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150467/20/1504672062_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a271b4e39ceb44ab3d780e2170e36042.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 700 тысяч полисов обязательного медицинского страхования выдано в новых регионах Российской Федерации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Важной задачей для нас сейчас является обеспечение страховой медицины (в новых регионах). Сейчас выдано 790 тысяч полисов ОМС", - сказал Мурашко на заседании президиума совета законодателей.
https://ria.ru/20230719/patsient-1885132354.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150467/20/1504672062_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_40cb4824d6597896f290273cc23d6695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС

Глава Минздрава Мурашко сообщил, что в новых регионах России выдали 790 тысяч полисов ОМС

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Полис ОМС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 700 тысяч полисов обязательного медицинского страхования выдано в новых регионах Российской Федерации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Важной задачей для нас сейчас является обеспечение страховой медицины (в новых регионах). Сейчас выдано 790 тысяч полисов ОМС", - сказал Мурашко на заседании президиума совета законодателей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения
19 июля, 17:34
 
ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала