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В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС
В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС - РИА Новости, 21.07.2023
В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС
Более 700 тысяч полисов обязательного медицинского страхования выдано в новых регионах Российской Федерации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:07
2023-07-21T12:07
2023-07-21T12:18
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 700 тысяч полисов обязательного медицинского страхования выдано в новых регионах Российской Федерации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Важной задачей для нас сейчас является обеспечение страховой медицины (в новых регионах). Сейчас выдано 790 тысяч полисов ОМС", - сказал Мурашко на заседании президиума совета законодателей.
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общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС
Глава Минздрава Мурашко сообщил, что в новых регионах России выдали 790 тысяч полисов ОМС