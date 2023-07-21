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В Госдуме заявили, что Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/odessa-1885536454.html
В Госдуме заявили, что Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия
В Госдуме заявили, что Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия - РИА Новости, 21.07.2023
В Госдуме заявили, что Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, организовав атаку на Крымский мост, сознательно обрек одесский регион на... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:48
2023-07-21T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил шеремет
госдума рф
украина
владимир зеленский
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, организовав атаку на Крымский мост, сознательно обрек одесский регион на акты возмездия. "Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия за теракт на Крымский мост. Он понимает, что этот русский город обязательно вернется в состав России, поэтому ему не жалко ни людей, живущих там, ни инфраструктуры, в том числе портовой, которую использовали для доставки западной военной техники и атаки беспилотников на Крым", - сказал РИА Новости Шеремет. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ со стороны России. В последующем российские военные нанесли серию ракетных ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881780703.html
россия
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безопасность, россия, михаил шеремет, госдума рф, украина, владимир зеленский, одесса, чп на крымском мосту, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина, Владимир Зеленский, Одесса, ЧП на Крымском мосту, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия

Депутат Шеремет: Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия за теракт на мосту

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Денис Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, организовав атаку на Крымский мост, сознательно обрек одесский регион на акты возмездия.
"Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия за теракт на Крымский мост. Он понимает, что этот русский город обязательно вернется в состав России, поэтому ему не жалко ни людей, живущих там, ни инфраструктуры, в том числе портовой, которую использовали для доставки западной военной техники и атаки беспилотников на Крым", - сказал РИА Новости Шеремет.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ со стороны России. В последующем российские военные нанесли серию ракетных ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети
2 июля, 19:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил ШереметГосдума РФУкраинаВладимир ЗеленскийОдессаЧП на Крымском мостуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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