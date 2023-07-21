https://ria.ru/20230721/odessa-1885536454.html

В Госдуме заявили, что Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия

В Госдуме заявили, что Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия - РИА Новости, 21.07.2023

В Госдуме заявили, что Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, организовав атаку на Крымский мост, сознательно обрек одесский регион на... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:48

2023-07-21T15:48

2023-07-21T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил шеремет

госдума рф

украина

владимир зеленский

одесса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, организовав атаку на Крымский мост, сознательно обрек одесский регион на акты возмездия. "Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия за теракт на Крымский мост. Он понимает, что этот русский город обязательно вернется в состав России, поэтому ему не жалко ни людей, живущих там, ни инфраструктуры, в том числе портовой, которую использовали для доставки западной военной техники и атаки беспилотников на Крым", - сказал РИА Новости Шеремет. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ со стороны России. В последующем российские военные нанесли серию ракетных ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ria.ru/20230702/ukraina-1881780703.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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