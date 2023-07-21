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Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции с 1 сентября
Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции с 1 сентября - РИА Новости, 21.07.2023
Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции с 1 сентября
Российские школьники с 1 сентября 2023 года начнут изучать основы противодействия коррупции в рамках таких предметов как обществознание, история и литература,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:26
2023-07-21T17:26
2023-07-21T17:26
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября 2023 года начнут изучать основы противодействия коррупции в рамках таких предметов как обществознание, история и литература, сообщается на сайте министерства просвещения. "С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы. Программы в том числе предполагают изучение основ и способов противодействия коррупции. ...Вопросы, связанные с противодействием коррупции, найдут отражение в таких учебных предметах, как обществознание, история и литература. Школьникам будут рассказывать об опасности подобного явления и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях", - говорится в сообщении со ссылкой на замглавы ведомства Анастасию Зырянову. Зырянова подчеркнула, что антикоррупционное воспитание в системе образования – один из ключевых факторов формирования личности будущего гражданина страны.
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября 2023 года начнут изучать основы противодействия коррупции в рамках таких предметов как обществознание, история и литература, сообщается на сайте министерства просвещения.
"С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы. Программы в том числе предполагают изучение основ и способов противодействия коррупции. ...Вопросы, связанные с противодействием коррупции, найдут отражение в таких учебных предметах, как обществознание, история и литература. Школьникам будут рассказывать об опасности подобного явления и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях", - говорится в сообщении со ссылкой на замглавы ведомства Анастасию Зырянову.
Зырянова подчеркнула, что антикоррупционное воспитание в системе образования – один из ключевых факторов формирования личности будущего гражданина страны.