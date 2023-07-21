https://ria.ru/20230721/obstrely-1885534414.html
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более 130 раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более 130 раз за сутки - РИА Новости, 21.07.2023
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более 130 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 130 раз, это почти на 60% больше, чем во вторник или среду, сообщил в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:42
2023-07-21T15:42
2023-07-21T15:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 130 раз, это почти на 60% больше, чем во вторник или среду, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.В пятницу в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку за 20 июля: обстрелам подверглись семь приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 131. Для сравнения, два предыдущих дня количество боеприпасов, выпущенных по области, было около 80 в сутки. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 4 артиллерийских и 3 минометных снаряда, по селу Солнцевка – один артиллерийский снаряд. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшена одна граната. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет ", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 10 раз из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок. В Валуйском городском округе противник сбросил с беспилотника одну гранату в селе Новопетровка. В Волоконовском районе из артиллерии, миномета и гранатомета в сумме 33 раза обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе по селу Смородино выпущено 5 артиллерийских снарядов, а также 6 раз из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Новостроевка-Вторая. В Краснояружском районе село Вязовое обстреляно 8 раз из артиллерии. В селе Графовка было выпущено 4 снаряда, а в селе Староселье – один, окрестности села Поповка были обстреляны 5 раз. При обстреле были повреждены газовые и электрические линии, которые были восстановлены. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Марьино – 9 минометных снарядов, по селу Терезовка – 6, по посёлку Ленинский – 4. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попали села Муром и Нехотеевка – зафиксировано по 2 прилета в каждом", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230721/rezhim-1885484034.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более 130 раз за сутки
Гладков: интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки выросла на 60 процентов
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 130 раз, это почти на 60% больше, чем во вторник или среду, сообщил в своем телеграм-канале
губернатор Вячеслав Гладков.
В пятницу в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков
опубликовал сводку за 20 июля: обстрелам подверглись семь приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 131. Для сравнения, два предыдущих дня количество боеприпасов, выпущенных по области, было около 80 в сутки.
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"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 4 артиллерийских и 3 минометных снаряда, по селу Солнцевка – один артиллерийский снаряд. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшена одна граната. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет ", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе 10 раз из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок.
В Валуйском городском округе противник сбросил с беспилотника одну гранату в селе Новопетровка.
В Волоконовском районе из артиллерии, миномета и гранатомета в сумме 33 раза обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка.
По данным губернатора, в Грайворонском городском округе по селу Смородино выпущено 5 артиллерийских снарядов, а также 6 раз из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Новостроевка-Вторая. В Краснояружском районе село Вязовое обстреляно 8 раз из артиллерии. В селе Графовка было выпущено 4 снаряда, а в селе Староселье – один, окрестности села Поповка были обстреляны 5 раз. При обстреле были повреждены газовые и электрические линии, которые были восстановлены.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Марьино – 9 минометных снарядов, по селу Терезовка – 6, по посёлку Ленинский – 4. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попали села Муром
и Нехотеевка – зафиксировано по 2 прилета в каждом", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине