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Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:58 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/obstrel-1885624831.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 21.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Донецку и Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T23:58
2023-07-21T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
зайцево
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Донецку и Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.15 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 22.40 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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в мире, донецк, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Зайцево, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку и Зайцево

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДонецк после обстрела
Донецк после обстрела - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Донецк после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Донецку и Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.15 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 22.40 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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