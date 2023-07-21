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В ЯГПУ обсудили создание Центра образования на русском языке в Кот-д’Ивуаре - РИА Новости, 21.07.2023
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Год педагога и наставника
 
10:38 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/obrazovanie-1885431230.html
В ЯГПУ обсудили создание Центра образования на русском языке в Кот-д’Ивуаре
В ЯГПУ обсудили создание Центра образования на русском языке в Кот-д’Ивуаре - РИА Новости, 21.07.2023
В ЯГПУ обсудили создание Центра образования на русском языке в Кот-д’Ивуаре
Алексей Салтыков. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:38
2023-07-21T10:38
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В связи с созданием в республике Кот-д’Ивуар Центра открытого образования на русском языке Ярославского государственного педагогического университета ЯГПУ посетил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Кот-д’Ивуар и Буркина Фасо по совместительству Алексей Салтыков.Дипломат встретился с преподавателями университета, которые в скором времени отправятся в столицу Кот-д’Ивуара – город Абиджан – для обучения русскому языку студентов республики. Посол как знаток Африки, менталитета ее жителей и специфики университетской системы страны выразил готовность содействия образовательным и культурным контактам, которые предстоит развивать ЦОО."Ярославский государственный педагогический университет демонстрирует на протяжении последнего времени устойчивый интерес к развитию связей с Кот-д’Ивуаром и Ганой. Мы в этом процессе оказываем всяческое содействие поскольку перед нами стоит архиважная задача по развитию гуманитарного направления за счет продвижения русского языка и российской культуры", – отметил Салтыков.Ректор университета, член Общественной палаты Российской Федерации Михаил Груздев рассказал о реализации программы: "Начиная с сентября на базе центра в очном формате будет реализована серия масштабных программ преподавания русского языка. Программы будут реализованы силами ведущих преподавателей нашего университета. Данное событие, безусловно, станет заметным в рамках мероприятий Года педагога и наставника".Во встрече принял участие заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов. "Сейчас наши возможности и потенциал организаций и в сфере образования, и культуры, и спорта, и во всех гуманитарных сферах можно направить на расширение контактов с нашими традиционными друзьями. Сейчас действительно поступает очень много интересных предложений со стороны Китая, Белоруссии, Абхазии, стран Закавказья и, конечно же, Африки, где мы тесно сотрудничаем с педагогическим университетом", – отметил он.Ректор университета и первый проректор университета Александр Ходырев познакомили гостей с инфраструктурой ЯГПУ, рассказали об истории и традициях вуза, его актуальных проектах и возможностях образовательных программ.Напомним, что марте этого года между Ярославским педагогическим и двумя вузами республики Кот-д’Ивуар – Университетом ЭТИК и Международным университетом Кокоди были подписаны меморандумы о сотрудничестве.Минпросвещения России в Год педагога и наставника реализует за рубежом масштабный проект по созданию сети центров открытого образования на русском языке и обучения на русском языке более чем в 50 дружественных странах мира.Такие центры будут открыты в 28 африканских странах, а именно в Алжире, Анголе, Гане, Египте, Зимбабве, Мадагаскаре, Мозамбике, Республике Конго, Тунисе, Уганде, Эфиопии и Южно-Африканской Республике.
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РИА Новости
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Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование

В ЯГПУ обсудили создание Центра образования на русском языке в Кот-д’Ивуаре

© Фото предоставлено ЯГПУ им.К.Д. Ушинского, фото: ЯГПУ им.К.Д. УшинскогоРектор ЯГПУ Михаил Груздев и посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков
Ректор ЯГПУ Михаил Груздев и посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков
© Фото предоставлено ЯГПУ им.К.Д. Ушинского, фото: ЯГПУ им.К.Д. Ушинского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В связи с созданием в республике Кот-д’Ивуар Центра открытого образования на русском языке Ярославского государственного педагогического университета ЯГПУ посетил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Кот-д’Ивуар и Буркина Фасо по совместительству Алексей Салтыков.
Дипломат встретился с преподавателями университета, которые в скором времени отправятся в столицу Кот-д’Ивуара – город Абиджан – для обучения русскому языку студентов республики. Посол как знаток Африки, менталитета ее жителей и специфики университетской системы страны выразил готовность содействия образовательным и культурным контактам, которые предстоит развивать ЦОО.
"Ярославский государственный педагогический университет демонстрирует на протяжении последнего времени устойчивый интерес к развитию связей с Кот-д’Ивуаром и Ганой. Мы в этом процессе оказываем всяческое содействие поскольку перед нами стоит архиважная задача по развитию гуманитарного направления за счет продвижения русского языка и российской культуры", – отметил Салтыков.
Ректор университета, член Общественной палаты Российской Федерации Михаил Груздев рассказал о реализации программы: "Начиная с сентября на базе центра в очном формате будет реализована серия масштабных программ преподавания русского языка. Программы будут реализованы силами ведущих преподавателей нашего университета. Данное событие, безусловно, станет заметным в рамках мероприятий Года педагога и наставника".
Во встрече принял участие заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов. "Сейчас наши возможности и потенциал организаций и в сфере образования, и культуры, и спорта, и во всех гуманитарных сферах можно направить на расширение контактов с нашими традиционными друзьями. Сейчас действительно поступает очень много интересных предложений со стороны Китая, Белоруссии, Абхазии, стран Закавказья и, конечно же, Африки, где мы тесно сотрудничаем с педагогическим университетом", – отметил он.
Ректор университета и первый проректор университета Александр Ходырев познакомили гостей с инфраструктурой ЯГПУ, рассказали об истории и традициях вуза, его актуальных проектах и возможностях образовательных программ.
© Фото предоставлено ЯГПУ им.К.Д. Ушинского, фото: ЯГПУ им.К.Д. УшинскогоПосол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков в редком фонде библиотеки ЯГПУ
Посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков в редком фонде библиотеки ЯГПУ
© Фото предоставлено ЯГПУ им.К.Д. Ушинского, фото: ЯГПУ им.К.Д. Ушинского
Посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков в редком фонде библиотеки ЯГПУ
Напомним, что марте этого года между Ярославским педагогическим и двумя вузами республики Кот-д’Ивуар – Университетом ЭТИК и Международным университетом Кокоди были подписаны меморандумы о сотрудничестве.
Минпросвещения России в Год педагога и наставника реализует за рубежом масштабный проект по созданию сети центров открытого образования на русском языке и обучения на русском языке более чем в 50 дружественных странах мира.
Такие центры будут открыты в 28 африканских странах, а именно в Алжире, Анголе, Гане, Египте, Зимбабве, Мадагаскаре, Мозамбике, Республике Конго, Тунисе, Уганде, Эфиопии и Южно-Африканской Республике.
 
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