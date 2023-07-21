https://ria.ru/20230721/oborotni-1885447881.html

Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда

Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда - РИА Новости, 21.07.2023

Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда

Раньше на землях, где находится Калининград, жило множество племён: пруссы, литовцы и латыши. У каждого из них была своя религия, но все они были похожи между собой — общие боги, демоны и даже их прислужники. Рассказываем о древних существах из балтийской мифологии и изучаем современные легенды Калининграда.

2023-07-21T12:00

2023-07-21T12:00

2023-07-21T14:16

какая-то мистика

калининград

технологии

мифы

легенды

мифология

прибалтика

латвия

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Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда Раньше на землях, где находится Калининград, жило множество племён: пруссы, литовцы и латыши. У каждого из них была своя религия, но все они были похожи между собой — общие боги, демоны и даже их прислужники. Рассказываем о древних существах из балтийской мифологии и изучаем современные легенды Калининграда. audio/mpeg

Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда Раньше на землях, где находится Калининград, жило множество племён: пруссы, литовцы и латыши. У каждого из них была своя религия, но все они были похожи между собой — общие боги, демоны и даже их прислужники. Рассказываем о древних существах из балтийской мифологии и изучаем современные легенды Калининграда. audio/mpeg

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калининград

прибалтика

латвия

литва

пруссия

кенигсберг

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