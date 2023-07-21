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Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда - РИА Новости, 21.07.2023
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12:00 21.07.2023 (обновлено: 14:16 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/oborotni-1885447881.html
Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда
Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда - РИА Новости, 21.07.2023
Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда
Раньше на землях, где находится Калининград, жило множество племён: пруссы, литовцы и латыши. У каждого из них была своя религия, но все они были похожи между собой — общие боги, демоны и даже их прислужники. Рассказываем о древних существах из балтийской мифологии и изучаем современные легенды Калининграда.
2023-07-21T12:00
2023-07-21T14:16
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калининград
технологии
мифы
легенды
мифология
прибалтика
латвия
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Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда
Раньше на землях, где находится Калининград, жило множество племён: пруссы, литовцы и латыши. У каждого из них была своя религия, но все они были похожи между собой — общие боги, демоны и даже их прислужники. Рассказываем о древних существах из балтийской мифологии и изучаем современные легенды Калининграда.
audio/mpeg
Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда
Раньше на землях, где находится Калининград, жило множество племён: пруссы, литовцы и латыши. У каждого из них была своя религия, но все они были похожи между собой — общие боги, демоны и даже их прислужники. Рассказываем о древних существах из балтийской мифологии и изучаем современные легенды Калининграда.
audio/mpeg
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калининград
прибалтика
латвия
литва
пруссия
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калининград, технологии, мифы, легенды, мифология, прибалтика, латвия, литва, пруссия, кенигсберг, замок, аудио, сказки
Какая-то мистика, Калининград, Технологии, Мифы, легенды, мифология, Прибалтика, Латвия, Литва, Пруссия, Кенигсберг, Замок, сказки
Какая-то мистика

Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда

Какая-то мистика
Мстительные гномы и благородные оборотни — старинные легенды Калининграда
12:00
Читать ria.ru в
Раньше на землях, где находится Калининград, жило множество племён: пруссы, литовцы и латыши. У каждого из них была своя религия, но все они были похожи между собой — общие боги, демоны и даже их прислужники. Рассказываем о древних существах из балтийской мифологии и изучаем современные легенды Калининграда.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
________
Голоса эпизода: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов, Артем Буфтяк, Виктор Флиер, Дарья Дубинина
Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Монтаж: Андрей Темнов
 
Какая-то мистикаКалининградТехнологииМифылегендымифологияПрибалтикаЛатвияЛитваПруссияКенигсбергЗамоксказки
 
 
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