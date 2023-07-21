https://ria.ru/20230721/obmen-1885589171.html

Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными

Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 21.07.2023

Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными

Канал между РФ и США по обсуждению вопроса обмена заключёнными сохраняется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:20

2023-07-21T19:20

2023-07-21T19:20

сша

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Канал между РФ и США по обсуждению вопроса обмена заключёнными сохраняется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мне неизвестно о каких-то контактах последнего времени на этот счет. Но канал сохраняется. И в надлежащее время эти контакты будут продолжены", - сказал Рябков на полях ежегодной встречи Клуба Горчакова, отвечая на вопрос о контактах РФ и США по обмену заключёнными.

https://ria.ru/20230516/amerika-1872093210.html

сша

россия

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сша, сергей рябков, россия