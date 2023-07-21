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Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 21.07.2023
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19:20 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/obmen-1885589171.html
Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными
Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 21.07.2023
Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными
Канал между РФ и США по обсуждению вопроса обмена заключёнными сохраняется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:20
2023-07-21T19:20
сша
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Канал между РФ и США по обсуждению вопроса обмена заключёнными сохраняется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мне неизвестно о каких-то контактах последнего времени на этот счет. Но канал сохраняется. И в надлежащее время эти контакты будут продолжены", - сказал Рябков на полях ежегодной встречи Клуба Горчакова, отвечая на вопрос о контактах РФ и США по обмену заключёнными.
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сша, сергей рябков, россия
США, Сергей Рябков, Россия
Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными

Рябков: канал между Россией и США по обсуждению вопроса обмена заключенными сохраняется

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Канал между РФ и США по обсуждению вопроса обмена заключёнными сохраняется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мне неизвестно о каких-то контактах последнего времени на этот счет. Но канал сохраняется. И в надлежащее время эти контакты будут продолжены", - сказал Рябков на полях ежегодной встречи Клуба Горчакова, отвечая на вопрос о контактах РФ и США по обмену заключёнными.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США
16 мая, 11:39
 
СШАСергей РябковРоссия
 
 
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