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Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными
Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 21.07.2023
Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными
Канал между РФ и США по обсуждению вопроса обмена заключёнными сохраняется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:20
2023-07-21T19:20
2023-07-21T19:20
сша
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Канал между РФ и США по обсуждению вопроса обмена заключёнными сохраняется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мне неизвестно о каких-то контактах последнего времени на этот счет. Но канал сохраняется. И в надлежащее время эти контакты будут продолжены", - сказал Рябков на полях ежегодной встречи Клуба Горчакова, отвечая на вопрос о контактах РФ и США по обмену заключёнными.
https://ria.ru/20230516/amerika-1872093210.html
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сша, сергей рябков, россия
США, Сергей Рябков, Россия
Рябков ответил на вопрос о контактах с США по обмену заключенными
Рябков: канал между Россией и США по обсуждению вопроса обмена заключенными сохраняется