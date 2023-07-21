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В России на фоне отпусков и поездок на дачу вырос спрос на обезболивающие - РИА Новости, 21.07.2023
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07:21 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/obezbolivayuschie-1885402150.html
В России на фоне отпусков и поездок на дачу вырос спрос на обезболивающие
В России на фоне отпусков и поездок на дачу вырос спрос на обезболивающие - РИА Новости, 21.07.2023
В России на фоне отпусков и поездок на дачу вырос спрос на обезболивающие
Спрос на обезболивающие и противовоспалительные препараты вырос в России летом на фоне отпусков и поездок на дачу - покупатели пополняют аптечки, следует из... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T07:21
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россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спрос на обезболивающие и противовоспалительные препараты вырос в России летом на фоне отпусков и поездок на дачу - покупатели пополняют аптечки, следует из данных системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", подготовленных для РИА Новости. "Самая большая доля продаж у обезболивающих и противовоспалительных средств. В мае она составляла 24% от общего количества продаж, а к июлю выросла до 26%. Увеличение спроса на эти лекарства можно связать с сезоном отпусков и поездок на дачу, когда покупатели пополняют аптечки", - подсчитали там. Аналитики изучили, как менялись продажи лекарств в течение лета. В исследование попали продажи за май–июль 2023 года более чем в 5000 аптеках по всей стране. На втором месте по доле продаж оказались лекарства для сердечно-сосудистой системы. В мае и июне на них пришлось 10%, в июле - уже 11%. При этом пик продаж по количеству упаковок в абсолютных значениях выпал на середину мая. "Скорее всего это связано с погодными условиями. В это время во многих регионах России стояла жара, которую "сердечники" переносят тяжелее", - пояснили в компании. При этом на третьем месте с долей продаж в 10% - антидепрессанты и лекарства для нервной системы. В этой категории было сразу два пика продаж: в середине мая и в конце июня. Эксперты предполагают, что это может быть связано с "весенним обострением" биполярных расстройств, психозов и некоторых видов депрессии. "Для аптек летний период не самый прибыльный. Обычно в это время покупают лекарства, которые стоит взять в отпуск: энтеросорбенты для приема при отравлении, противовоспалительные, обезболивающие и другие средства. При этом высокая температура воздуха может спровоцировать проблемы у "сердечников", а еще есть риск простудиться из-за кондиционеров и холодных напитков" - рассказала аналитик фискальных данных от "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.
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россия
Россия
В России на фоне отпусков и поездок на дачу вырос спрос на обезболивающие

"Контур.Маркет": в России летом на фоне отпусков вырос спрос на обезболивающие

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота аптеки
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спрос на обезболивающие и противовоспалительные препараты вырос в России летом на фоне отпусков и поездок на дачу - покупатели пополняют аптечки, следует из данных системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", подготовленных для РИА Новости.
«
"Самая большая доля продаж у обезболивающих и противовоспалительных средств. В мае она составляла 24% от общего количества продаж, а к июлю выросла до 26%. Увеличение спроса на эти лекарства можно связать с сезоном отпусков и поездок на дачу, когда покупатели пополняют аптечки", - подсчитали там. Аналитики изучили, как менялись продажи лекарств в течение лета. В исследование попали продажи за май–июль 2023 года более чем в 5000 аптеках по всей стране.
На втором месте по доле продаж оказались лекарства для сердечно-сосудистой системы. В мае и июне на них пришлось 10%, в июле - уже 11%. При этом пик продаж по количеству упаковок в абсолютных значениях выпал на середину мая. "Скорее всего это связано с погодными условиями. В это время во многих регионах России стояла жара, которую "сердечники" переносят тяжелее", - пояснили в компании.
При этом на третьем месте с долей продаж в 10% - антидепрессанты и лекарства для нервной системы. В этой категории было сразу два пика продаж: в середине мая и в конце июня. Эксперты предполагают, что это может быть связано с "весенним обострением" биполярных расстройств, психозов и некоторых видов депрессии.
"Для аптек летний период не самый прибыльный. Обычно в это время покупают лекарства, которые стоит взять в отпуск: энтеросорбенты для приема при отравлении, противовоспалительные, обезболивающие и другие средства. При этом высокая температура воздуха может спровоцировать проблемы у "сердечников", а еще есть риск простудиться из-за кондиционеров и холодных напитков" - рассказала аналитик фискальных данных от "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.
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