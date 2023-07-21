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Российские силы овладели девятью объектами ВСУ на Двуреченском направлении
Российские силы овладели девятью объектами ВСУ на Двуреченском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
Российские силы овладели девятью объектами ВСУ на Двуреченском направлении
Российские военные заняли несколько опорных пунктов и наблюдательных постов на Двуреченском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:03
2023-07-21T05:03
2023-07-21T08:41
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные заняли несколько опорных пунктов и наблюдательных постов на Двуреченском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка подразделения армии овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами", — сказал он.Противник потерял более взвода живой силы, уточнил Зыбинский. Также ВСУ лишились польской самоходной артиллерийской установки Krab и американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Тищенковка уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".Расчет ЗРК "Бук" сбил в районе населенного пункта Кудьковка вертолет Ми-8, в районе Лимана Первого уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат "Лелека-100".В районе Великого Выселка расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил беспилотный летательный аппарат "Фурия", заключил Зыбинский.
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ми-8 амтш, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы РФ
Российские силы овладели девятью объектами ВСУ на Двуреченском направлении
Военные заняли пять опорных пунктов и четыре поста ВСУ на Двуреченском направлении
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные заняли несколько опорных пунктов и наблюдательных постов на Двуреченском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
«
"В ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка подразделения армии овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами", — сказал он.
Противник потерял более взвода живой силы, уточнил Зыбинский. Также ВСУ лишились польской самоходной артиллерийской установки Krab и американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Тищенковка уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".
Расчет ЗРК "Бук" сбил в районе населенного пункта Кудьковка вертолет Ми-8, в районе Лимана Первого уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат "Лелека-100".
В районе Великого Выселка расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил беспилотный летательный аппарат "Фурия", заключил Зыбинский.
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