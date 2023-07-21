https://ria.ru/20230721/nikolaev-1885401295.html

Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников

Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников - РИА Новости, 21.07.2023

Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников

Российские военные в результате недавнего удара возмездия уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также места... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T07:04

2023-07-21T07:04

2023-07-21T10:25

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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Российские военные в результате недавнего удара возмездия уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также места производства военных катеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами", — сказал подпольщик.Он также передал короткое видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения полностью обрушилась, образовав воронку, стекол нет практически ни в одном проеме. Гостиница "Ингул" расположена на Адмиральской улице, в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.Лебедев отметил, что после удара все подъезды к предприятию были долго перекрыты за несколько кварталов, пропускали только скорые, пожарных и спасателей.Кроме того, по данным подпольщика, поражены цели на предприятии "Нибулон" — "некие емкости". Со слов местных жителей известно, что был массивный удар по порту Ника-Тера с детонацией."Нибулон" — судоремонтный завод, который используется в том числе для строительства военных кораблей. В ноябре 2021 года предприятие подписало контракт с французской компанией OCEA на постройку пяти скоростных патрульных пограничных катеров типа OCEA FPB 98 MK I для морской охраны госпогранслужбы Украины.Во вторник Минобороны России сообщило о поражении целей в районе Одессы и Николаева, включая цеха производства и места хранения безэкипажных катеров. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885194424.html

https://ria.ru/20230718/pozhar-1884862117.html

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