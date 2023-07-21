Рейтинг@Mail.ru
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 21.07.2023 (обновлено: 10:25 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/nikolaev-1885401295.html
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников - РИА Новости, 21.07.2023
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские военные в результате недавнего удара возмездия уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также места... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T07:04
2023-07-21T10:25
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880478255_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_313af2b089696fb9cfb0e73b5c9b39ec.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Российские военные в результате недавнего удара возмездия уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также места производства военных катеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами", — сказал подпольщик.Он также передал короткое видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения полностью обрушилась, образовав воронку, стекол нет практически ни в одном проеме. Гостиница "Ингул" расположена на Адмиральской улице, в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.Лебедев отметил, что после удара все подъезды к предприятию были долго перекрыты за несколько кварталов, пропускали только скорые, пожарных и спасателей.Кроме того, по данным подпольщика, поражены цели на предприятии "Нибулон" — "некие емкости". Со слов местных жителей известно, что был массивный удар по порту Ника-Тера с детонацией."Нибулон" — судоремонтный завод, который используется в том числе для строительства военных кораблей. В ноябре 2021 года предприятие подписало контракт с французской компанией OCEA на постройку пяти скоростных патрульных пограничных катеров типа OCEA FPB 98 MK I для морской охраны госпогранслужбы Украины.Во вторник Минобороны России сообщило о поражении целей в районе Одессы и Николаева, включая цеха производства и места хранения безэкипажных катеров. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885194424.html
https://ria.ru/20230718/pozhar-1884862117.html
николаев (украина)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880478255_114:0:1098:738_1920x0_80_0_0_3adf4e5dd9110573129a41a1f04c66b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), россия, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС России по гостинице с наемниками в Николаеве

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Российские военные в результате недавнего удара возмездия уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также места производства военных катеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами", — сказал подпольщик.
Он также передал короткое видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения полностью обрушилась, образовав воронку, стекол нет практически ни в одном проеме.
Гостиница "Ингул" расположена на Адмиральской улице, в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
© РИА НовостиРазбор завалов на месте удара по гостинице "Ингул". Кадр видео
Разбор завалов на месте удара по гостинице Ингул. Кадр видео
© РИА Новости
Разбор завалов на месте удара по гостинице "Ингул". Кадр видео
Лебедев отметил, что после удара все подъезды к предприятию были долго перекрыты за несколько кварталов, пропускали только скорые, пожарных и спасателей.
Кроме того, по данным подпольщика, поражены цели на предприятии "Нибулон" — "некие емкости". Со слов местных жителей известно, что был массивный удар по порту Ника-Тера с детонацией.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Вчера, 03:20
"Нибулон" — судоремонтный завод, который используется в том числе для строительства военных кораблей. В ноябре 2021 года предприятие подписало контракт с французской компанией OCEA на постройку пяти скоростных патрульных пограничных катеров типа OCEA FPB 98 MK I для морской охраны госпогранслужбы Украины.
Во вторник Минобороны России сообщило о поражении целей в районе Одессы и Николаева, включая цеха производства и места хранения безэкипажных катеров. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
Кадры пожара на нефтебазе в Николаеве после ударов возмездия ВС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Николаеве показали кадры пожара после российского удара возмездия
18 июля, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)РоссияУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала