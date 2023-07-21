https://ria.ru/20230721/nikolaev-1885401295.html
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников - РИА Новости, 21.07.2023
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские военные в результате недавнего удара возмездия уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также места... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T07:04
2023-07-21T07:04
2023-07-21T10:25
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880478255_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_313af2b089696fb9cfb0e73b5c9b39ec.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Российские военные в результате недавнего удара возмездия уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также места производства военных катеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами", — сказал подпольщик.Он также передал короткое видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения полностью обрушилась, образовав воронку, стекол нет практически ни в одном проеме. Гостиница "Ингул" расположена на Адмиральской улице, в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.Лебедев отметил, что после удара все подъезды к предприятию были долго перекрыты за несколько кварталов, пропускали только скорые, пожарных и спасателей.Кроме того, по данным подпольщика, поражены цели на предприятии "Нибулон" — "некие емкости". Со слов местных жителей известно, что был массивный удар по порту Ника-Тера с детонацией."Нибулон" — судоремонтный завод, который используется в том числе для строительства военных кораблей. В ноябре 2021 года предприятие подписало контракт с французской компанией OCEA на постройку пяти скоростных патрульных пограничных катеров типа OCEA FPB 98 MK I для морской охраны госпогранслужбы Украины.Во вторник Минобороны России сообщило о поражении целей в районе Одессы и Николаева, включая цеха производства и места хранения безэкипажных катеров. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885194424.html
https://ria.ru/20230718/pozhar-1884862117.html
николаев (украина)
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880478255_114:0:1098:738_1920x0_80_0_0_3adf4e5dd9110573129a41a1f04c66b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), россия, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС России по гостинице с наемниками в Николаеве
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Российские военные в результате недавнего удара возмездия уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также места производства военных катеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами", — сказал подпольщик.
Он также передал короткое видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения полностью обрушилась, образовав воронку, стекол нет практически ни в одном проеме.
Гостиница "Ингул" расположена на Адмиральской улице, в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
Лебедев отметил, что после удара все подъезды к предприятию были долго перекрыты за несколько кварталов, пропускали только скорые, пожарных и спасателей.
Кроме того, по данным подпольщика, поражены цели на предприятии "Нибулон" — "некие емкости". Со слов местных жителей известно, что был массивный удар по порту Ника-Тера с детонацией.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Нибулон" — судоремонтный завод, который используется в том числе для строительства военных кораблей. В ноябре 2021 года предприятие подписало контракт с французской компанией OCEA на постройку пяти скоростных патрульных пограничных катеров типа OCEA FPB 98 MK I для морской охраны госпогранслужбы Украины
.
Во вторник Минобороны России сообщило о поражении целей в районе Одессы и Николаева, включая цеха производства и места хранения безэкипажных катеров. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
В Николаеве показали кадры пожара после российского удара возмездия