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Чехия будет получать нефть из России, пока не найдет замену, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
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19:26 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/neft-1885590676.html
Чехия будет получать нефть из России, пока не найдет замену, сообщили СМИ
Чехия будет получать нефть из России, пока не найдет замену, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
Чехия будет получать нефть из России, пока не найдет замену, сообщили СМИ
Чехия будет получать российскую нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" до тех пор, пока не найдет ей замену, которая заключается в расширении мощности... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:26
2023-07-21T19:26
экономика
чехия
россия
триест
евросоюз
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ПРАГА, 21 июл - РИА Новости. Чехия будет получать российскую нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" до тех пор, пока не найдет ей замену, которая заключается в расширении мощности трансальпийского трубопровода TAL в рамках проекта TAL-plus, который будет реализован в начале 2025 года, сообщило в пятницу пражское сетевое издание Novinky. "Изначально исключение для Чехии из санкций ЕС по импорту нефти из РФ должно было действовать до 2024 года. Однако, по словам представителя фирмы-оператора чешских нефтепроводов MERO Зденека Дундры, ситуация такова, что Чехия будет импортировать по южной ветке трубопровода "Дружба" российскую нефть до тех пор, пока не найдет ей замену. Таковую ей обеспечит расширение мощности нефтепровода TAL в рамках проекта TAL-plus, но оно будет реализовано не ранее первых месяцев 2025 года", - говорится в сообщении. Эти данные изданию подтвердил и представитель правительства Чехии Вацлав Смолка. "У нас обеспечены поставки нефти до тех пор, пока TAL не будет полностью расширен", - сказал он. Проект, который, как ожидается, будет стоить около 1,6 миллиарда крон (около 74,4 миллиона долларов) и будет оплачен фирмой MERO, позволит увеличить пропускную способность перегруженного в настоящее время трубопровода TAL на 4 миллиона тонн, то есть, до уровня более чем 46 миллионов тонн нефти в год. Несколько дней назад фирма MERO, на 100% принадлежащая государству, начала работы по расширению мощностей TAL. Компания завершила выбор поставщиков насосов и приступила к проектной подготовке модификации трубопровода и строительным работам. "На данный момент мы завершили подбор технологических компонентов, которые будем устанавливать на отдельных участках газопровода. Это современные насосы, производительность которых сравнима с электровозами, - сообщил Дундра. В настоящее время, по данным издания, нефть поступает в Чехию по двух направлениям – по "Дружбе" и по трубопроводу IKL, соединенному недалеко от немецкого города Ингольштадта с трубопроводом TAL, идущим от итальянского города Триеста. Каждый из источников обеспечивают примерно половину поставок в Чехию, то есть, примерно по 4 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885194774.html
https://ria.ru/20230716/neft-1884433640.html
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экономика, чехия, россия, триест, евросоюз
Экономика, Чехия, Россия, Триест, Евросоюз
Чехия будет получать нефть из России, пока не найдет замену, сообщили СМИ

Novinky: Чехия будет получать российскую нефть, пока не найдет ей замену

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL на объекте нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL на объекте нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL на объекте нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 21 июл - РИА Новости. Чехия будет получать российскую нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" до тех пор, пока не найдет ей замену, которая заключается в расширении мощности трансальпийского трубопровода TAL в рамках проекта TAL-plus, который будет реализован в начале 2025 года, сообщило в пятницу пражское сетевое издание Novinky.
"Изначально исключение для Чехии из санкций ЕС по импорту нефти из РФ должно было действовать до 2024 года. Однако, по словам представителя фирмы-оператора чешских нефтепроводов MERO Зденека Дундры, ситуация такова, что Чехия будет импортировать по южной ветке трубопровода "Дружба" российскую нефть до тех пор, пока не найдет ей замену. Таковую ей обеспечит расширение мощности нефтепровода TAL в рамках проекта TAL-plus, но оно будет реализовано не ранее первых месяцев 2025 года", - говорится в сообщении.
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Эти данные изданию подтвердил и представитель правительства Чехии Вацлав Смолка. "У нас обеспечены поставки нефти до тех пор, пока TAL не будет полностью расширен", - сказал он.
Проект, который, как ожидается, будет стоить около 1,6 миллиарда крон (около 74,4 миллиона долларов) и будет оплачен фирмой MERO, позволит увеличить пропускную способность перегруженного в настоящее время трубопровода TAL на 4 миллиона тонн, то есть, до уровня более чем 46 миллионов тонн нефти в год.
Несколько дней назад фирма MERO, на 100% принадлежащая государству, начала работы по расширению мощностей TAL. Компания завершила выбор поставщиков насосов и приступила к проектной подготовке модификации трубопровода и строительным работам.
«
"На данный момент мы завершили подбор технологических компонентов, которые будем устанавливать на отдельных участках газопровода. Это современные насосы, производительность которых сравнима с электровозами, - сообщил Дундра.
В настоящее время, по данным издания, нефть поступает в Чехию по двух направлениям – по "Дружбе" и по трубопроводу IKL, соединенному недалеко от немецкого города Ингольштадта с трубопроводом TAL, идущим от итальянского города Триеста. Каждый из источников обеспечивают примерно половину поставок в Чехию, то есть, примерно по 4 миллиона тонн в год.
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