https://ria.ru/20230721/nedovolstvo-1885412082.html

"Зреет недовольство". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ

"Зреет недовольство". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023

"Зреет недовольство". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ

Недовольство в рядах Вооруженных сил Украины может породить конфликты в стране, сообщает Politico со ссылкой на военного медика ВСУ. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T09:25

2023-07-21T09:25

2023-07-21T16:03

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

politico

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Недовольство в рядах Вооруженных сил Украины может породить конфликты в стране, сообщает Politico со ссылкой на военного медика ВСУ."Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет", — говорится в материале.Как утверждает военный, если правительство президента Украины Владимира Зеленского не внесет изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, то это может привести к конфликтам в стране, поскольку солдаты ВСУ недовольны несправедливостью, связанной с тем, что не все граждане служат в армии или как-то вносят свой вклад.Он также указал, что бойцы ВСУ ощущают моральное и физическое истощение, поскольку многие из них уже год как находятся на передовой.Ранее австралийский наемник сообщал о произволе в рядах ВСУ со стороны командиров. Он назвал происходящее на передовой "настоящей мясорубкой", в которой погибали его товарищи, а журналистам рассказал, что "на сто процентов" боится за свою жизнь из-за распространения такой информации.

https://ria.ru/20230721/pobeda-1885391561.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, politico