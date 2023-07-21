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"Зреет недовольство". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
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09:25 21.07.2023 (обновлено: 16:03 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/nedovolstvo-1885412082.html
"Зреет недовольство". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ
"Зреет недовольство". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
"Зреет недовольство". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ
Недовольство в рядах Вооруженных сил Украины может породить конфликты в стране, сообщает Politico со ссылкой на военного медика ВСУ. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T09:25
2023-07-21T16:03
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
politico
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Недовольство в рядах Вооруженных сил Украины может породить конфликты в стране, сообщает Politico со ссылкой на военного медика ВСУ.&quot;Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет&quot;, — говорится в материале.Как утверждает военный, если правительство президента Украины Владимира Зеленского не внесет изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, то это может привести к конфликтам в стране, поскольку солдаты ВСУ недовольны несправедливостью, связанной с тем, что не все граждане служат в армии или как-то вносят свой вклад.Он также указал, что бойцы ВСУ ощущают моральное и физическое истощение, поскольку многие из них уже год как находятся на передовой.Ранее австралийский наемник сообщал о произволе в рядах ВСУ со стороны командиров. Он назвал происходящее на передовой "настоящей мясорубкой", в которой погибали его товарищи, а журналистам рассказал, что "на сто процентов" боится за свою жизнь из-за распространения такой информации.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, politico
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Politico
"Зреет недовольство". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ

Politico: недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Недовольство в рядах Вооруженных сил Украины может породить конфликты в стране, сообщает Politico со ссылкой на военного медика ВСУ.
«

"Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет", — говорится в материале.

Как утверждает военный, если правительство президента Украины Владимира Зеленского не внесет изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, то это может привести к конфликтам в стране, поскольку солдаты ВСУ недовольны несправедливостью, связанной с тем, что не все граждане служат в армии или как-то вносят свой вклад.
Он также указал, что бойцы ВСУ ощущают моральное и физическое истощение, поскольку многие из них уже год как находятся на передовой.
Ранее австралийский наемник сообщал о произволе в рядах ВСУ со стороны командиров. Он назвал происходящее на передовой "настоящей мясорубкой", в которой погибали его товарищи, а журналистам рассказал, что "на сто процентов" боится за свою жизнь из-за распространения такой информации.
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