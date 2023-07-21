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Для работников на удаленке и фрилансеров установят единую ставку НДФЛ - РИА Новости, 21.07.2023
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10:25 21.07.2023 (обновлено: 12:14 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/ndfl-1885423653.html
Для работников на удаленке и фрилансеров установят единую ставку НДФЛ
Для работников на удаленке и фрилансеров установят единую ставку НДФЛ - РИА Новости, 21.07.2023
Для работников на удаленке и фрилансеров установят единую ставку НДФЛ
Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно как внутри страны, так и за ее... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:25
2023-07-21T12:14
экономика
россия
алексей сазанов
госдума рф
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно как внутри страны, так и за ее пределами.Вне зависимости от резидентства, они будут выплачивать налоги в стандартном размере 13 процентов, а для доходов свыше пяти миллионов рублей в год — 15 процентов.Эти положения распространятся на сотрудников, дистанционно работающих по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера на российские организации.Для доходов штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров — с 2025 года.Как объяснял при внесении законопроекта в Думу замглавы Минфина Алексей Сазанов, уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки существенно упростит администрирование НДФЛ для налоговых агентов.Сейчас, если налогоплательщик работает с российской организацией, то она, как налоговый агент, должна определять ставку НДФЛ в зависимости от каждой конкретной ситуации. Но когда сотрудник работает удаленно, компаниям сложно проверять, имеет ли он российское налоговое резидентство. Поэтому правила налогообложения таких сотрудников решили унифицировать, указывал Сазанов.Закон также предусматривает предоставление стандартного налогового вычета по НДФЛ родителям, чьих детей или подопечных признали недееспособными.Кроме того, станет проще получить социальные налоговые вычеты по НДФЛ. Организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передавать в налоговую службу необходимые для этого сведения. Самим же гражданам для получения вычета будет достаточно направить заявление в налоговую инспекцию по месту жительства.Закон, содержащий и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установили другие сроки.
https://ria.ru/20230628/sverkhpribyl-1880812255.html
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экономика, россия, алексей сазанов, госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Госдума РФ
Для работников на удаленке и фрилансеров установят единую ставку НДФЛ

ГД одобрила введение единой ставки НДФЛ в 13-15 процентов для удаленщиков и фрилансеров

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно как внутри страны, так и за ее пределами.
Вне зависимости от резидентства, они будут выплачивать налоги в стандартном размере 13 процентов, а для доходов свыше пяти миллионов рублей в год — 15 процентов.
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Эти положения распространятся на сотрудников, дистанционно работающих по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера на российские организации.
Для доходов штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров — с 2025 года.
Как объяснял при внесении законопроекта в Думу замглавы Минфина Алексей Сазанов, уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки существенно упростит администрирование НДФЛ для налоговых агентов.
Сейчас, если налогоплательщик работает с российской организацией, то она, как налоговый агент, должна определять ставку НДФЛ в зависимости от каждой конкретной ситуации. Но когда сотрудник работает удаленно, компаниям сложно проверять, имеет ли он российское налоговое резидентство. Поэтому правила налогообложения таких сотрудников решили унифицировать, указывал Сазанов.
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Закон также предусматривает предоставление стандартного налогового вычета по НДФЛ родителям, чьих детей или подопечных признали недееспособными.
Кроме того, станет проще получить социальные налоговые вычеты по НДФЛ. Организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передавать в налоговую службу необходимые для этого сведения. Самим же гражданам для получения вычета будет достаточно направить заявление в налоговую инспекцию по месту жительства.
Закон, содержащий и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установили другие сроки.
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