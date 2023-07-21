https://ria.ru/20230721/nabiullina-1885529223.html

Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России

Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России - РИА Новости, 21.07.2023

Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России

Дезинфляционные риски в России сейчас незначительны, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:26

2023-07-21T15:26

2023-07-21T15:48

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дезинфляционные риски в России сейчас незначительны, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Проинфляционными рисками являются более резкий перенос ослабления рубля в цены и длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне. По-прежнему значимым риском остается ухудшение внешних условий, в том числе возможно ужесточение санкционного режима. Дезинфляционные риски незначительны", - сказала она.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.

https://ria.ru/20230721/ekonomika-1885523791.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика