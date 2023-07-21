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Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России - РИА Новости, 21.07.2023
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15:26 21.07.2023 (обновлено: 15:48 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/nabiullina-1885529223.html
Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России
Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России - РИА Новости, 21.07.2023
Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России
Дезинфляционные риски в России сейчас незначительны, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:26
2023-07-21T15:48
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дезинфляционные риски в России сейчас незначительны, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Проинфляционными рисками являются более резкий перенос ослабления рубля в цены и длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне. По-прежнему значимым риском остается ухудшение внешних условий, в том числе возможно ужесточение санкционного режима. Дезинфляционные риски незначительны", - сказала она.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.
https://ria.ru/20230721/ekonomika-1885523791.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика
Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России

Набиуллина считает дезинфляционные риски в России незначительными

© РИА Новости / ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дезинфляционные риски в России сейчас незначительны, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"Проинфляционными рисками являются более резкий перенос ослабления рубля в цены и длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне. По-прежнему значимым риском остается ухудшение внешних условий, в том числе возможно ужесточение санкционного режима. Дезинфляционные риски незначительны", - сказала она.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
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