https://ria.ru/20230721/nabiullina-1885529223.html
Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России
Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России - РИА Новости, 21.07.2023
Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России
Дезинфляционные риски в России сейчас незначительны, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:26
2023-07-21T15:26
2023-07-21T15:48
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дезинфляционные риски в России сейчас незначительны, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Проинфляционными рисками являются более резкий перенос ослабления рубля в цены и длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне. По-прежнему значимым риском остается ухудшение внешних условий, в том числе возможно ужесточение санкционного режима. Дезинфляционные риски незначительны", - сказала она.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.
https://ria.ru/20230721/ekonomika-1885523791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика
Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России
Набиуллина считает дезинфляционные риски в России незначительными