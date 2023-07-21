https://ria.ru/20230721/myatezh-1885393371.html

США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ

США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ - РИА Новости, 21.07.2023

США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что в США знали о нем заранее. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T03:31

2023-07-21T03:31

2023-07-21T10:55

россия

белоруссия

сша

евгений пригожин

фсб

центральное разведывательное управление (цру)

владимир путин

александр лукашенко

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что в США знали о нем заранее."Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали", — сказал Бернс, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.Байден, когда ему ранее задали аналогичный вопрос, ответил в свойственной ему сбивчивой манере, которая не позволила разобрать, знал ли он заранее о событиях в России, или они стали для него сюрпризом.Мятеж Пригожина Бернс, который в прошлом был послом США в Москве, назвал "самым захватывающим" эпизодом в истории России, который ему довелось наблюдать за последние три десятилетия.

https://ria.ru/20230721/tayvan-1885393221.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, сша, евгений пригожин, фсб, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин, александр лукашенко