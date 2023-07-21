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США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ - РИА Новости, 21.07.2023
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03:31 21.07.2023 (обновлено: 10:55 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/myatezh-1885393371.html
США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ
США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ - РИА Новости, 21.07.2023
США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ
Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что в США знали о нем заранее. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T03:31
2023-07-21T10:55
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белоруссия
сша
евгений пригожин
фсб
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владимир путин
александр лукашенко
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что в США знали о нем заранее.&quot;Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали&quot;, — сказал Бернс, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.Байден, когда ему ранее задали аналогичный вопрос, ответил в свойственной ему сбивчивой манере, которая не позволила разобрать, знал ли он заранее о событиях в России, или они стали для него сюрпризом.Мятеж Пригожина Бернс, который в прошлом был послом США в Москве, назвал "самым захватывающим" эпизодом в истории России, который ему довелось наблюдать за последние три десятилетия.
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россия, белоруссия, сша, евгений пригожин, фсб, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, США, Евгений Пригожин, ФСБ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Путин, Александр Лукашенко
США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ

Директор ЦРУ Бернс заявил, что США заранее знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что в США знали о нем заранее.
«

"Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали", — сказал Бернс, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.

Байден, когда ему ранее задали аналогичный вопрос, ответил в свойственной ему сбивчивой манере, которая не позволила разобрать, знал ли он заранее о событиях в России, или они стали для него сюрпризом.
Мятеж Пригожина Бернс, который в прошлом был послом США в Москве, назвал "самым захватывающим" эпизодом в истории России, который ему довелось наблюдать за последние три десятилетия.
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РоссияБелоруссияСШАЕвгений ПригожинФСБЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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