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Колокольцев наградил полицейского из Бурятии за спасение тонущего ребенка - РИА Новости, 21.07.2023
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Хорошие новости
 
13:56 21.07.2023 (обновлено: 15:12 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/motkinova-1885497958.html
Колокольцев наградил полицейского из Бурятии за спасение тонущего ребенка
Колокольцев наградил полицейского из Бурятии за спасение тонущего ребенка - РИА Новости, 21.07.2023
Колокольцев наградил полицейского из Бурятии за спасение тонущего ребенка
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил старшего лейтенанта полиции Елену Мотькинову, которая вытащила из реки трехлетнего ребенка, сообщается на... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:56
2023-07-21T15:12
хорошие новости
владимир колокольцев
заиграевский район
селенга
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил старшего лейтенанта полиции Елену Мотькинову, которая вытащила из реки трехлетнего ребенка, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Колокольцев наградил начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Республики Бурятии старшего лейтенанта полиции Елену Мотькинову, которая спасла тонувшего трехлетнего ребенка", — говорится в пресс-релизе.Как пояснили в ведомстве, Мотькинова во время отпуска на реке Селенге увидела, что ребенка уносит течением. Она прыгнула в воду и вытащила мальчика на берег, где оказала ему первую помощь. А после того как ребенок пришел в сознание, на личном автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу.Мотькинова награждена ведомственной медалью "За смелость во имя спасения".
https://ria.ru/20230630/spasenie-1881393211.html
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владимир колокольцев, заиграевский район, селенга, республика бурятия
Хорошие новости, Владимир Колокольцев, Заиграевский район, Селенга, Республика Бурятия
Колокольцев наградил полицейского из Бурятии за спасение тонущего ребенка

Колокольцев наградил полицейского из Бурятии Елену Мотькинову за спасение тонущего ребенка

© Фото : МВД МедиаНачальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии старший лейтенант полиции Елена Мотькинова
Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии старший лейтенант полиции Елена Мотькинова - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : МВД Медиа
Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии старший лейтенант полиции Елена Мотькинова
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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил старшего лейтенанта полиции Елену Мотькинову, которая вытащила из реки трехлетнего ребенка, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Колокольцев наградил начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Республики Бурятии старшего лейтенанта полиции Елену Мотькинову, которая спасла тонувшего трехлетнего ребенка", — говорится в пресс-релизе.
Как пояснили в ведомстве, Мотькинова во время отпуска на реке Селенге увидела, что ребенка уносит течением. Она прыгнула в воду и вытащила мальчика на берег, где оказала ему первую помощь. А после того как ребенок пришел в сознание, на личном автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу.
Мотькинова награждена ведомственной медалью "За смелость во имя спасения".
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Хорошие новостиВладимир КолокольцевЗаиграевский районСеленгаРеспублика Бурятия
 
 
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