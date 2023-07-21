https://ria.ru/20230721/motkinova-1885497958.html

Колокольцев наградил полицейского из Бурятии за спасение тонущего ребенка

Колокольцев наградил полицейского из Бурятии за спасение тонущего ребенка - РИА Новости, 21.07.2023

Колокольцев наградил полицейского из Бурятии за спасение тонущего ребенка

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил старшего лейтенанта полиции Елену Мотькинову, которая вытащила из реки трехлетнего ребенка, сообщается на... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:56

2023-07-21T13:56

2023-07-21T15:12

хорошие новости

владимир колокольцев

заиграевский район

селенга

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил старшего лейтенанта полиции Елену Мотькинову, которая вытащила из реки трехлетнего ребенка, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Колокольцев наградил начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Республики Бурятии старшего лейтенанта полиции Елену Мотькинову, которая спасла тонувшего трехлетнего ребенка", — говорится в пресс-релизе.Как пояснили в ведомстве, Мотькинова во время отпуска на реке Селенге увидела, что ребенка уносит течением. Она прыгнула в воду и вытащила мальчика на берег, где оказала ему первую помощь. А после того как ребенок пришел в сознание, на личном автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу.Мотькинова награждена ведомственной медалью "За смелость во имя спасения".

https://ria.ru/20230630/spasenie-1881393211.html

заиграевский район

селенга

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир колокольцев, заиграевский район, селенга, республика бурятия