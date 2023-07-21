https://ria.ru/20230721/most-1885386091.html

Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста

Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста - РИА Новости, 21.07.2023

Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков призвал не снимать видео с Крымского моста, так как их затем может использовать противник. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:24

2023-07-21T00:24

2023-07-21T01:59

олег крючков

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков призвал не снимать видео с Крымского моста, так как их затем может использовать противник.В четверг в соцсетях появились видео, на котором из громкоговорителей на мосту звучит сигнал воздушной тревоги и требование покинуть мост. Пользователи предположили, что тревога была учебной. Движение на это время по мосту кратковременно ограничивали."Друзья, мы живем в условиях СВО. Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, движение по Крымскому мосту в настоящий момент возобновлено.

https://ria.ru/20230720/most-1885383775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег крючков, чп на крымском мосту