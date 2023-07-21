https://ria.ru/20230721/most-1885386091.html
Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста
Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста - РИА Новости, 21.07.2023
Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста
Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков призвал не снимать видео с Крымского моста, так как их затем может использовать противник. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:24
2023-07-21T00:24
2023-07-21T01:59
олег крючков
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков призвал не снимать видео с Крымского моста, так как их затем может использовать противник.В четверг в соцсетях появились видео, на котором из громкоговорителей на мосту звучит сигнал воздушной тревоги и требование покинуть мост. Пользователи предположили, что тревога была учебной. Движение на это время по мосту кратковременно ограничивали."Друзья, мы живем в условиях СВО. Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, движение по Крымскому мосту в настоящий момент возобновлено.
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олег крючков, чп на крымском мосту
Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту
Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста
В Крыму призвали не снимать видео с Крымского моста, чтобы их не использовал противник
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков призвал не снимать видео с Крымского моста, так как их затем может использовать противник.
В четверг в соцсетях появились видео, на котором из громкоговорителей на мосту звучит сигнал воздушной тревоги и требование покинуть мост. Пользователи предположили, что тревога была учебной. Движение на это время по мосту кратковременно ограничивали.
"Друзья, мы живем в условиях СВО. Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", - написал Крючков в своем Telegram-канале
.
По его словам, движение по Крымскому мосту в настоящий момент возобновлено.
Крымский мост закрыли по сигналу воздушной тревоги