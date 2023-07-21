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В Москве очистили акватории и углубили дно пассажирских причалов - РИА Новости, 21.07.2023
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09:05 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/moskva-1885410054.html
В Москве очистили акватории и углубили дно пассажирских причалов
В Москве очистили акватории и углубили дно пассажирских причалов - РИА Новости, 21.07.2023
В Москве очистили акватории и углубили дно пассажирских причалов
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по очистке акваторий и углублению дна столичных причалов, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T09:05
2023-07-21T09:05
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по очистке акваторий и углублению дна столичных причалов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершены масштабные работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов и углублению дна шести. Это позволит в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия проводились только в будни в утреннее время", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что необходимость гидротехнических работ была вызвана загрязнением дна Москвы-реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может стать причиной повреждения теплоходов. "Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, на некоторых причалах дополнительно выполнили работы по извлечению донного грунта. Задействовали баржу, оборудованную краном для подъема крупного бытового мусора, в более сложных мероприятиях по углублению дна использовалось судно, оснащенное специальным ковшом", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор переместили на берег для утилизации. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

В Москве очистили акватории и углубили дно пассажирских причалов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква-река
Москва-река - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по очистке акваторий и углублению дна столичных причалов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершены масштабные работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов и углублению дна шести. Это позволит в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия проводились только в будни в утреннее время", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что необходимость гидротехнических работ была вызвана загрязнением дна Москвы-реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может стать причиной повреждения теплоходов.
"Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, на некоторых причалах дополнительно выполнили работы по извлечению донного грунта. Задействовали баржу, оборудованную краном для подъема крупного бытового мусора, в более сложных мероприятиях по углублению дна использовалось судно, оснащенное специальным ковшом", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор переместили на берег для утилизации. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
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Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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