https://ria.ru/20230721/moskva-1885386213.html

В Москве после обращений о вымогательстве задержали трех подростков

В Москве после обращений о вымогательстве задержали трех подростков - РИА Новости, 21.07.2023

В Москве после обращений о вымогательстве задержали трех подростков

Столичная полиция задержала трех молодых людей после ряда обращений о вымогательстве у несовершеннолетних, возбуждены уголовные дела. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:28

2023-07-21T00:28

2023-07-21T05:38

москва

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Столичная полиция задержала трех молодых людей после ряда обращений о вымогательстве у несовершеннолетних, возбуждены уголовные дела. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал запись, согласно которой несколько юношей в течение полугода, запугивая школьников, отнимали у них деньги. А 20 июля, когда несовершеннолетние с родителями пришли в полицию, молодые люди приехали к отделу и стали угрожать физической расправой. Столичный главк СК начал по данному факту проверку.По данным полиции, начиная с прошлой недели в отдел полиции столичного района Гольяново поступил ряд обращений от граждан. Те сообщили, что "неизвестные под различными предлогами вымогают денежные средства у несовершеннолетних". Заявители также сообщали о факте грабежа. "Сегодня все участники инцидентов задержаны по местам проживания и доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел для дальнейшей работы. Ими оказались трое местных жителей 2004 и 2006 годов рождения", – сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. Возбуждены уголовные дела о грабеже и вымогательстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в полиции.

https://ria.ru/20230720/punktvydachi-1885355135.html

https://ria.ru/20230719/vymogatelstvo-1885035037.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)