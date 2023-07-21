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В Москве после обращений о вымогательстве задержали трех подростков - РИА Новости, 21.07.2023
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00:28 21.07.2023 (обновлено: 05:38 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/moskva-1885386213.html
В Москве после обращений о вымогательстве задержали трех подростков
В Москве после обращений о вымогательстве задержали трех подростков - РИА Новости, 21.07.2023
В Москве после обращений о вымогательстве задержали трех подростков
Столичная полиция задержала трех молодых людей после ряда обращений о вымогательстве у несовершеннолетних, возбуждены уголовные дела. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:28
2023-07-21T05:38
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Столичная полиция задержала трех молодых людей после ряда обращений о вымогательстве у несовершеннолетних, возбуждены уголовные дела. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал запись, согласно которой несколько юношей в течение полугода, запугивая школьников, отнимали у них деньги. А 20 июля, когда несовершеннолетние с родителями пришли в полицию, молодые люди приехали к отделу и стали угрожать физической расправой. Столичный главк СК начал по данному факту проверку.По данным полиции, начиная с прошлой недели в отдел полиции столичного района Гольяново поступил ряд обращений от граждан. Те сообщили, что "неизвестные под различными предлогами вымогают денежные средства у несовершеннолетних". Заявители также сообщали о факте грабежа. "Сегодня все участники инцидентов задержаны по местам проживания и доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел для дальнейшей работы. Ими оказались трое местных жителей 2004 и 2006 годов рождения", – сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. Возбуждены уголовные дела о грабеже и вымогательстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в полиции.
https://ria.ru/20230720/punktvydachi-1885355135.html
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москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве после обращений о вымогательстве задержали трех подростков

В Москве задержали трех подростков после обращений о вымогательстве у несовершеннолетних

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Столичная полиция задержала трех молодых людей после ряда обращений о вымогательстве у несовершеннолетних, возбуждены уголовные дела.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал запись, согласно которой несколько юношей в течение полугода, запугивая школьников, отнимали у них деньги. А 20 июля, когда несовершеннолетние с родителями пришли в полицию, молодые люди приехали к отделу и стали угрожать физической расправой. Столичный главк СК начал по данному факту проверку.
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По данным полиции, начиная с прошлой недели в отдел полиции столичного района Гольяново поступил ряд обращений от граждан. Те сообщили, что "неизвестные под различными предлогами вымогают денежные средства у несовершеннолетних". Заявители также сообщали о факте грабежа.
"Сегодня все участники инцидентов задержаны по местам проживания и доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел для дальнейшей работы. Ими оказались трое местных жителей 2004 и 2006 годов рождения", – сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ.
Возбуждены уголовные дела о грабеже и вымогательстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в полиции.
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