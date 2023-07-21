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СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой - РИА Новости, 21.07.2023
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13:57 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/moldaviya-1885498518.html
СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой
СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой - РИА Новости, 21.07.2023
СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой
Врач Эдуард Чернолев из скандального видео с запугиванием в адрес русских, распространившегося в СМИ и телеграм-каналах Молдавии, заявил о фальсификации ролика, РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:57
2023-07-21T13:57
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Врач Эдуард Чернолев из скандального видео с запугиванием в адрес русских, распространившегося в СМИ и телеграм-каналах Молдавии, заявил о фальсификации ролика, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda ("Газета на страже"). Ранее молдавские СМИ и телеграм-каналы опубликовали в пятницу видео с заявлением врача республиканской клинической больницы (РКБ) Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика врач, изучая рентгеновский снимок вместо того, чтобы пояснить пациентке диагноз, оскорбляет ее. "Разговор с пациенткой был в шутливом тоне, чтобы снять ее предоперационный стресс. Ролик был смонтирован, чтобы все выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить", - сказал врач изданию. Чернолев также отметил, что утром виделся с пациенткой. По его словам, женщина не знала, что кто-то ведет видеосъемку. "Я сегодня видел пациентку, разговаривал с ней, и она даже попросила меня сделать с ней селфи. Она не знала, что соседка по палате сделала что-то подобное. Это некрасивый поступок. Эти кадры, вероятно, были сделаны с целью опорочить мой имидж или имидж учреждения", - сказал врач, добавив, что с утра на его телефон и в личные сообщения в соцсетях начали поступать угрозы расправы. Ранее руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания Чернолева, отметив, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев, а подобное поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение. В заявлении учреждения говорится, что позиция РКБ заключается в том, "что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности". В РКБ заверили, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения.
https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html
https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой

Молдавский врач Чернолев назвал видео, на котором он запугивает русских, фальсификацией

© Sputnik Ближнее зарубежье/TelegramКадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
Кадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
© Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram
Кадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Врач Эдуард Чернолев из скандального видео с запугиванием в адрес русских, распространившегося в СМИ и телеграм-каналах Молдавии, заявил о фальсификации ролика, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda ("Газета на страже").
Ранее молдавские СМИ и телеграм-каналы опубликовали в пятницу видео с заявлением врача республиканской клинической больницы (РКБ) Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика врач, изучая рентгеновский снимок вместо того, чтобы пояснить пациентке диагноз, оскорбляет ее.
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"Разговор с пациенткой был в шутливом тоне, чтобы снять ее предоперационный стресс. Ролик был смонтирован, чтобы все выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить", - сказал врач изданию.
Чернолев также отметил, что утром виделся с пациенткой. По его словам, женщина не знала, что кто-то ведет видеосъемку. "Я сегодня видел пациентку, разговаривал с ней, и она даже попросила меня сделать с ней селфи. Она не знала, что соседка по палате сделала что-то подобное. Это некрасивый поступок. Эти кадры, вероятно, были сделаны с целью опорочить мой имидж или имидж учреждения", - сказал врач, добавив, что с утра на его телефон и в личные сообщения в соцсетях начали поступать угрозы расправы.
Ранее руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания Чернолева, отметив, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев, а подобное поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение. В заявлении учреждения говорится, что позиция РКБ заключается в том, "что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности". В РКБ заверили, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения.
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