https://ria.ru/20230721/moldaviya-1885498518.html

СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой

СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой - РИА Новости, 21.07.2023

СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой

Врач Эдуард Чернолев из скандального видео с запугиванием в адрес русских, распространившегося в СМИ и телеграм-каналах Молдавии, заявил о фальсификации ролика, РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:57

2023-07-21T13:57

2023-07-21T13:57

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Врач Эдуард Чернолев из скандального видео с запугиванием в адрес русских, распространившегося в СМИ и телеграм-каналах Молдавии, заявил о фальсификации ролика, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda ("Газета на страже"). Ранее молдавские СМИ и телеграм-каналы опубликовали в пятницу видео с заявлением врача республиканской клинической больницы (РКБ) Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика врач, изучая рентгеновский снимок вместо того, чтобы пояснить пациентке диагноз, оскорбляет ее. "Разговор с пациенткой был в шутливом тоне, чтобы снять ее предоперационный стресс. Ролик был смонтирован, чтобы все выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить", - сказал врач изданию. Чернолев также отметил, что утром виделся с пациенткой. По его словам, женщина не знала, что кто-то ведет видеосъемку. "Я сегодня видел пациентку, разговаривал с ней, и она даже попросила меня сделать с ней селфи. Она не знала, что соседка по палате сделала что-то подобное. Это некрасивый поступок. Эти кадры, вероятно, были сделаны с целью опорочить мой имидж или имидж учреждения", - сказал врач, добавив, что с утра на его телефон и в личные сообщения в соцсетях начали поступать угрозы расправы. Ранее руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания Чернолева, отметив, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев, а подобное поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение. В заявлении учреждения говорится, что позиция РКБ заключается в том, "что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности". В РКБ заверили, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения.

https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html

https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия