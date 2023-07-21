https://ria.ru/20230721/moldaviya-1885498518.html
СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой
СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой - РИА Новости, 21.07.2023
СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой
Врач Эдуард Чернолев из скандального видео с запугиванием в адрес русских, распространившегося в СМИ и телеграм-каналах Молдавии, заявил о фальсификации ролика, РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:57
2023-07-21T13:57
2023-07-21T13:57
в мире
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885452130_0:183:1300:914_1920x0_80_0_0_bfa47dd99064b750e57a768c0ecc0d51.jpg
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Врач Эдуард Чернолев из скандального видео с запугиванием в адрес русских, распространившегося в СМИ и телеграм-каналах Молдавии, заявил о фальсификации ролика, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda ("Газета на страже"). Ранее молдавские СМИ и телеграм-каналы опубликовали в пятницу видео с заявлением врача республиканской клинической больницы (РКБ) Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика врач, изучая рентгеновский снимок вместо того, чтобы пояснить пациентке диагноз, оскорбляет ее. "Разговор с пациенткой был в шутливом тоне, чтобы снять ее предоперационный стресс. Ролик был смонтирован, чтобы все выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить", - сказал врач изданию. Чернолев также отметил, что утром виделся с пациенткой. По его словам, женщина не знала, что кто-то ведет видеосъемку. "Я сегодня видел пациентку, разговаривал с ней, и она даже попросила меня сделать с ней селфи. Она не знала, что соседка по палате сделала что-то подобное. Это некрасивый поступок. Эти кадры, вероятно, были сделаны с целью опорочить мой имидж или имидж учреждения", - сказал врач, добавив, что с утра на его телефон и в личные сообщения в соцсетях начали поступать угрозы расправы. Ранее руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания Чернолева, отметив, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев, а подобное поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение. В заявлении учреждения говорится, что позиция РКБ заключается в том, "что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности". В РКБ заверили, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения.
https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html
https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885452130_81:0:1300:914_1920x0_80_0_0_5afef2c3c8d898ce1fe960c23f2458f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
СМИ: молдавский врач назвал фальсификацией ролик с русской пациенткой
Молдавский врач Чернолев назвал видео, на котором он запугивает русских, фальсификацией
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости.
Врач Эдуард Чернолев из скандального видео с запугиванием в адрес русских, распространившегося в СМИ и телеграм-каналах Молдавии, заявил о фальсификации ролика, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda
("Газета на страже").
Ранее молдавские СМИ и телеграм-каналы опубликовали в пятницу видео с заявлением врача республиканской клинической больницы (РКБ) Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика врач, изучая рентгеновский снимок вместо того, чтобы пояснить пациентке диагноз, оскорбляет ее.
В ПМР заявили, что власти Молдавии хотят разорвать дипотношения с Россией
"Разговор с пациенткой был в шутливом тоне, чтобы снять ее предоперационный стресс. Ролик был смонтирован, чтобы все выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить", - сказал врач изданию.
Чернолев также отметил, что утром виделся с пациенткой. По его словам, женщина не знала, что кто-то ведет видеосъемку. "Я сегодня видел пациентку, разговаривал с ней, и она даже попросила меня сделать с ней селфи. Она не знала, что соседка по палате сделала что-то подобное. Это некрасивый поступок. Эти кадры, вероятно, были сделаны с целью опорочить мой имидж или имидж учреждения", - сказал врач, добавив, что с утра на его телефон и в личные сообщения в соцсетях начали поступать угрозы расправы.
Ранее руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания Чернолева, отметив, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев, а подобное поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение. В заявлении учреждения говорится, что позиция РКБ заключается в том, "что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности". В РКБ заверили, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения.
Оппозиция в Молдавии высказалась о попытках "отменить" русский язык