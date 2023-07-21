https://ria.ru/20230721/mnenie-1885482019.html

Путин заявил, что мнение жителей Украины постепенно меняется

Путин заявил, что мнение жителей Украины постепенно меняется - РИА Новости, 21.07.2023

Путин заявил, что мнение жителей Украины постепенно меняется

Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:13

2023-07-21T13:13

2023-07-21T13:25

украина

европа

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин."У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: "Ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие"? Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется", - сказал Путин на совещании Совбеза.Он уточнил, что и европейцы, и представители европейских элит видят, что "так называемая поддержка Украины - это, по сути дела, тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил. а по факту - обслуживание чужих, далеко не европейских интересов".

https://ria.ru/20230721/putin-1885484444.html

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украина, европа, владимир путин, россия