https://ria.ru/20230721/miny-1885543743.html

СМИ: Минобороны Украины обманули с поставкой мин

СМИ: Минобороны Украины обманули с поставкой мин - РИА Новости, 21.07.2023

СМИ: Минобороны Украины обманули с поставкой мин

Министерство обороны Украины заплатило около 38 миллионов долларов местной фирме за поставку мин, однако до сих пор не получило ни одной, сообщило издание... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:09

2023-07-21T16:09

2023-07-21T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848903852_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_11a93de4617200c4cd55b1732ef8b09e.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины заплатило около 38 миллионов долларов местной фирме за поставку мин, однако до сих пор не получило ни одной, сообщило издание "Украинская правда"."Фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов) на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 миллиметров и 82 миллиметра, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины", — говорится в публикации.Соглашение подписали 11 ноября 2022 года, а через пару дней министр обороны Алексей Резников дал разрешение на перевод предоплаты в размере практически 100% от суммы контракта. Фирма заявляла, что имеет экспортную лицензию в одной из стран Европейского союза. Заявляется, что незадолго до подписания контракта кабмин внес предприятие в список специмпортеров оружия. До получения лицензии фирма не значилась среди таковых."Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023-го, но по состоянию на конец июля никакой мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило", — пишет издание. После срыва первой поставки в декабре в Минобороны выяснили, что у фирмы "Львовский арсенал" была экспортная лицензия от фирмы-поставщика из одной страны ЕС, но самих мин в этой стране не было. Мины находились на складах в третьей стране, однако у "Львовского арсенала" и его контрагента не было экспортных лицензий с этой третьей страной до того, как они взяли деньги Минобороны. Сообщается, что "Львовский арсенал" перевел своему поставщику более 400 миллионов гривен (около 10,8 миллиона долларов). Утверждается, что полиция открыла производство по статье "Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах". Сама фирма недавно сообщила, что наконец-то получила экспортные лицензии и начнет поставки по своему контракту.

https://ria.ru/20230721/miny-1885495611.html

https://ria.ru/20230720/proval-1885209680.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр