https://ria.ru/20230721/miny-1885495611.html
В Николаевской области Украины загорелись минные поля
В Николаевской области Украины загорелись минные поля - РИА Новости, 21.07.2023
В Николаевской области Украины загорелись минные поля
В Николаевской области Украины загорелись минные поля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:51
2023-07-21T13:51
2023-07-21T15:46
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Николаевской области Украины загорелись минные поля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале. "Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником", — заявила руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева. Причинами пожара стали жара, неосторожное обращение с огнем и преднамеренные поджоги.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области Украины загорелись минные поля
В Николаевской области Украины загорелись минные поля, началась детонация
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
В Николаевской области Украины загорелись минные поля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм
-канале.
"Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником", — заявила руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева.
Причинами пожара стали жара, неосторожное обращение с огнем и преднамеренные поджоги.
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