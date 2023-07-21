Рейтинг@Mail.ru
В Николаевской области Украины загорелись минные поля - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 21.07.2023 (обновлено: 15:46 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/miny-1885495611.html
В Николаевской области Украины загорелись минные поля
В Николаевской области Украины загорелись минные поля - РИА Новости, 21.07.2023
В Николаевской области Украины загорелись минные поля
В Николаевской области Украины загорелись минные поля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:51
2023-07-21T15:46
в мире
николаевская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:124:1077:730_1920x0_80_0_0_db149e81133666f755b18e850c255787.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Николаевской области Украины загорелись минные поля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале. "Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником", — заявила руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева. Причинами пожара стали жара, неосторожное обращение с огнем и преднамеренные поджоги.
https://ria.ru/20230721/pozhar-1885444694.html
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:37:1038:816_1920x0_80_0_0_a537e6d23dfa9a4ed20e542b7a54b798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаевская область, украина
В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области Украины загорелись минные поля

В Николаевской области Украины загорелись минные поля, началась детонация

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Николаевской области Украины загорелись минные поля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.
"Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником", — заявила руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева.
Причинами пожара стали жара, неосторожное обращение с огнем и преднамеренные поджоги.
Пожар в многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в Москве
При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек
11:10
 
В миреНиколаевская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала