https://ria.ru/20230721/miny-1885495611.html

В Николаевской области Украины загорелись минные поля

В Николаевской области Украины загорелись минные поля - РИА Новости, 21.07.2023

В Николаевской области Украины загорелись минные поля

В Николаевской области Украины загорелись минные поля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:51

2023-07-21T13:51

2023-07-21T15:46

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Николаевской области Украины загорелись минные поля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале. "Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником", — заявила руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева. Причинами пожара стали жара, неосторожное обращение с огнем и преднамеренные поджоги.

https://ria.ru/20230721/pozhar-1885444694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, украина