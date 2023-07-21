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Группировка "Восток" отбила атаку и уничтожила более 175 военных ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
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14:31 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/minoborony-1885510149.html
Группировка "Восток" отбила атаку и уничтожила более 175 военных ВСУ
Группировка "Восток" отбила атаку и уничтожила более 175 военных ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
Группировка "Восток" отбила атаку и уничтожила более 175 военных ВСУ
Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Малой Токмачки, уничтожила два склада противника на запорожском направлении, общие потери ВСУ превысили 175... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:31
2023-07-21T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
сша
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Малой Токмачки, уничтожила два склада противника на запорожском направлении, общие потери ВСУ превысили 175 человек, сообщило Минобороны России. "На запорожском направлении действиями подразделений и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области", - сказали в ведомстве. Также на запорожском направлении уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Успеновки и Ровнополья Запорожской области. В свою очередь, на южнодонецком направлении авиация и артиллерия группировки войск "Восток" поразила живую силу и технику ВСУ уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу. "Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 175 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885508052.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, США
Группировка "Восток" отбила атаку и уничтожила более 175 военных ВСУ

МО: группировка "Восток" отбила атаку у Малой Токмачки и уничтожила более 175 военных ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Малой Токмачки, уничтожила два склада противника на запорожском направлении, общие потери ВСУ превысили 175 человек, сообщило Минобороны России.
"На запорожском направлении действиями подразделений и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области", - сказали в ведомстве.
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Также на запорожском направлении уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Успеновки и Ровнополья Запорожской области.
В свою очередь, на южнодонецком направлении авиация и артиллерия группировки войск "Восток" поразила живую силу и технику ВСУ уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 175 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.
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