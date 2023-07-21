https://ria.ru/20230721/mid-1885556540.html

Китай никак не отреагировал на прекращение зерновой сделки, заявили в МИД

Китай никак не отреагировал на прекращение зерновой сделки, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2023

Китай никак не отреагировал на прекращение зерновой сделки, заявили в МИД

Никакой реакции от Китая на прекращение зерновой сделки не было, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:06

2023-07-21T17:06

2023-07-21T17:06

экономика

россия

сергей вершинин

оон

зерновая сделка

россельхозбанк

swift

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никакой реакции от Китая на прекращение зерновой сделки не было, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. "Никаких реакций не было. У нас контакты регулярные с китайской стороной. Никаких контактов не было. Черноморская инициатива в конечном счете стала своего рода "коммерческой инициативой". Речь шла о коммерческих операциях", - заявил Вершинин на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, была ли какая-то реакция на прекращение действия зерновой сделки со стороны Китая, который был одним из самых крупных покупателей зерна в рамках этой сделки. Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что участие страны будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230721/zerno-1885554783.html

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885549336.html

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экономика, россия, сергей вершинин, оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, владимир путин, турция, китай