https://ria.ru/20230721/mi6-1885511651.html

СВР предложила MI6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки"

СВР предложила MI6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки" - РИА Новости, 21.07.2023

СВР предложила MI6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки"

Служба внешней разведки (СВР) призывает коллег из британской спецслужбы Ми-6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки", а ошибки британцев объясняет... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:37

2023-07-21T14:37

2023-07-21T14:37

в мире

великобритания

россия

ричард мур

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

кембриджская пятерка

джордж блейк

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) призывает коллег из британской спецслужбы Ми-6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки", а ошибки британцев объясняет кадровыми проблемами, говорится в сообщении пресс-службы СВР. Таким образом служба прокомментировала призыв главы британской разведки Ми-6 Ричарда Мура к россиянам начать работать на спецслужбы Великобритании. "Вспомните, как эффективно работала "Кембриджская пятерка", Джордж Блейк, и учитесь, коллеги. Учитывая некоторые кадровые обстоятельства, можно было бы сказать, что сегодняшнему руководству Ми-6 простительны подобные ошибки", - говорится в сообщении. В СВР напомнили, что британские разведчики в годы Второй мировой войны много жизней и сил отдали в борьбе с нацизмом и его последователями - "делали это отважно, профессионально и тонко совместно с русскими союзниками". "Знаменитым Джеймсом Бондом, спасающим мир, руководил некий таинственный "М". Руководил красиво, романтично и интеллигентно. И вот "неожиданность": действующий глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур публично призвал россиян начать работать на спецслужбы Великобритании и пообещал безопасность предателям. Для того, чтобы приблизить окончание конфликта на Украине - там, где Россия борется с пришедшими к власти новыми нацистами", - отмечает СВР. В службе отметили "давнюю традицию англосаксов" - устранять "бывших в употреблении предателей и перебежчиков". "Хотя и это уже давно не получается выполнить профессионально, остается четкий след", - заявляют в СВР.

https://ria.ru/20230720/mi6-1885288202.html

https://ria.ru/20220722/razvedchiki-1804165584.html

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Кирилл Волков

в мире, великобритания, россия, ричард мур, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кембриджская пятерка, джордж блейк