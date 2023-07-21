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СВР предложила MI6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки" - РИА Новости, 21.07.2023
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14:37 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/mi6-1885511651.html
СВР предложила MI6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки"
СВР предложила MI6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки" - РИА Новости, 21.07.2023
СВР предложила MI6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки"
Служба внешней разведки (СВР) призывает коллег из британской спецслужбы Ми-6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки", а ошибки британцев объясняет... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:37
2023-07-21T14:37
в мире
великобритания
россия
ричард мур
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
кембриджская пятерка
джордж блейк
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) призывает коллег из британской спецслужбы Ми-6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки", а ошибки британцев объясняет кадровыми проблемами, говорится в сообщении пресс-службы СВР. Таким образом служба прокомментировала призыв главы британской разведки Ми-6 Ричарда Мура к россиянам начать работать на спецслужбы Великобритании. "Вспомните, как эффективно работала "Кембриджская пятерка", Джордж Блейк, и учитесь, коллеги. Учитывая некоторые кадровые обстоятельства, можно было бы сказать, что сегодняшнему руководству Ми-6 простительны подобные ошибки", - говорится в сообщении. В СВР напомнили, что британские разведчики в годы Второй мировой войны много жизней и сил отдали в борьбе с нацизмом и его последователями - "делали это отважно, профессионально и тонко совместно с русскими союзниками". "Знаменитым Джеймсом Бондом, спасающим мир, руководил некий таинственный "М". Руководил красиво, романтично и интеллигентно. И вот "неожиданность": действующий глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур публично призвал россиян начать работать на спецслужбы Великобритании и пообещал безопасность предателям. Для того, чтобы приблизить окончание конфликта на Украине - там, где Россия борется с пришедшими к власти новыми нацистами", - отмечает СВР. В службе отметили "давнюю традицию англосаксов" - устранять "бывших в употреблении предателей и перебежчиков". "Хотя и это уже давно не получается выполнить профессионально, остается четкий след", - заявляют в СВР.
https://ria.ru/20230720/mi6-1885288202.html
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в мире, великобритания, россия, ричард мур, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кембриджская пятерка, джордж блейк
В мире, Великобритания, Россия, Ричард Мур, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Кембриджская пятерка, Джордж Блейк
СВР предложила MI6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки"

СВР связала ошибки MI6 с кадровыми проблемами и призвала учиться на "Кембриджской пятерке"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве
Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) призывает коллег из британской спецслужбы Ми-6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки", а ошибки британцев объясняет кадровыми проблемами, говорится в сообщении пресс-службы СВР.
Таким образом служба прокомментировала призыв главы британской разведки Ми-6 Ричарда Мура к россиянам начать работать на спецслужбы Великобритании.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Вспомните, как эффективно работала "Кембриджская пятерка", Джордж Блейк, и учитесь, коллеги. Учитывая некоторые кадровые обстоятельства, можно было бы сказать, что сегодняшнему руководству Ми-6 простительны подобные ошибки", - говорится в сообщении. В СВР напомнили, что британские разведчики в годы Второй мировой войны много жизней и сил отдали в борьбе с нацизмом и его последователями - "делали это отважно, профессионально и тонко совместно с русскими союзниками".
"Знаменитым Джеймсом Бондом, спасающим мир, руководил некий таинственный "М". Руководил красиво, романтично и интеллигентно. И вот "неожиданность": действующий глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур публично призвал россиян начать работать на спецслужбы Великобритании и пообещал безопасность предателям. Для того, чтобы приблизить окончание конфликта на Украине - там, где Россия борется с пришедшими к власти новыми нацистами", - отмечает СВР.
В службе отметили "давнюю традицию англосаксов" - устранять "бывших в употреблении предателей и перебежчиков". "Хотя и это уже давно не получается выполнить профессионально, остается четкий след", - заявляют в СВР.
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В миреВеликобританияРоссияРичард МурСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Кембриджская пятеркаДжордж Блейк
 
 
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