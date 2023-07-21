СВР предложила MI6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки"
СВР связала ошибки MI6 с кадровыми проблемами и призвала учиться на "Кембриджской пятерке"
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Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) призывает коллег из британской спецслужбы Ми-6 учиться работе на примере "Кембриджской пятерки", а ошибки британцев объясняет кадровыми проблемами, говорится в сообщении пресс-службы СВР.
Таким образом служба прокомментировала призыв главы британской разведки Ми-6 Ричарда Мура к россиянам начать работать на спецслужбы Великобритании.
"Вспомните, как эффективно работала "Кембриджская пятерка", Джордж Блейк, и учитесь, коллеги. Учитывая некоторые кадровые обстоятельства, можно было бы сказать, что сегодняшнему руководству Ми-6 простительны подобные ошибки", - говорится в сообщении. В СВР напомнили, что британские разведчики в годы Второй мировой войны много жизней и сил отдали в борьбе с нацизмом и его последователями - "делали это отважно, профессионально и тонко совместно с русскими союзниками".
"Знаменитым Джеймсом Бондом, спасающим мир, руководил некий таинственный "М". Руководил красиво, романтично и интеллигентно. И вот "неожиданность": действующий глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур публично призвал россиян начать работать на спецслужбы Великобритании и пообещал безопасность предателям. Для того, чтобы приблизить окончание конфликта на Украине - там, где Россия борется с пришедшими к власти новыми нацистами", - отмечает СВР.
В службе отметили "давнюю традицию англосаксов" - устранять "бывших в употреблении предателей и перебежчиков". "Хотя и это уже давно не получается выполнить профессионально, остается четкий след", - заявляют в СВР.