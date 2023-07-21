https://ria.ru/20230721/memoranduma-1885619060.html

Москва ждет от Гутерреша реакции по его планам по Меморандуму Россия-ООН

Москва ждет от Гутерреша реакции по его планам по Меморандуму Россия-ООН - РИА Новости, 21.07.2023

Москва ждет от Гутерреша реакции по его планам по Меморандуму Россия-ООН

Россия ждёт от генсека ООН реакции по его планам в отношении Меморандума Россия-ООН по экспорту российских зерна и удобрений, заявила официальный представитель... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T22:33

2023-07-21T22:33

2023-07-21T22:43

россия

мария захарова

оон

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия ждёт от генсека ООН реакции по его планам в отношении Меморандума Россия-ООН по экспорту российских зерна и удобрений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В предстоящий период ожидаем реакции генсекретаря ООН по его планам в отношении Меморандума Россия-ООН, который, как известно, действует 3 года и для выхода из которого необходимо предварительное (за 3 месяца) письменное уведомление", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, это "покажет истинные намерения ооновцев в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом, под предлогами которых в Секретариате ООН до последнего времени, по сути, занимались скорее обслуживанием украинского коммерческого зернового экспорта в "сытые" страны".

https://ria.ru/20230721/zerno-1885548379.html

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россия, мария захарова, оон