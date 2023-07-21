https://ria.ru/20230721/medvedi-1885498389.html

В дагестанском селе обнаружили двух бурых медведей в тесных клетках

В дагестанском селе обнаружили двух бурых медведей в тесных клетках - РИА Новости, 21.07.2023

В дагестанском селе обнаружили двух бурых медведей в тесных клетках

Два бурых медведя содержатся в плохих условиях в клетках в дагестанском селе и незаконно используются в развлекательных целях, в суд подан иск о конфискации... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:57

2023-07-21T13:57

2023-07-21T13:57

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Два бурых медведя содержатся в плохих условиях в клетках в дагестанском селе и незаконно используются в развлекательных целях, в суд подан иск о конфискации животных, сообщили в пятницу в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. "Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными при содержании двух бурых медведей в селе Зуримахи Левашинского района Республики Дагестан. Установлено, что трехлетние медведи Миша и Гриша, которые используются в культурно-зрелищных целях за вознаграждение, были незаконно приобретены местным жителем и содержатся в условиях, не соответствующих требованиям законодательства", - говорится в сообщении. Старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева пояснила РИА Новости, что медведей держат в тесных клетках и используют для привлечения туристов, например, предлагают сделать фотографию с хищниками за деньги. При этом у собственника нет лицензии на использование диких животных. "С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором в Левашинский районный суд Республики Дагестан направлено исковое заявление с требованием конфисковать у собственника двух бурых медведей и передать их в места, определенные решением Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора в порядке, предусмотренном Правилами обращения с конфискованными дикими животными", - добавили в природоохранной прокуратуре.

https://ria.ru/20230707/dikson-1882875484.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), республика дагестан