В дагестанском селе обнаружили двух бурых медведей в тесных клетках
В Дагестане в тесных клетках обнаружили двух бурых медведей, используемых для развлечения
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Два бурых медведя содержатся в плохих условиях в клетках в дагестанском селе и незаконно используются в развлекательных целях, в суд подан иск о конфискации животных, сообщили в пятницу в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
"Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными при содержании двух бурых медведей в селе Зуримахи Левашинского района Республики Дагестан. Установлено, что трехлетние медведи Миша и Гриша, которые используются в культурно-зрелищных целях за вознаграждение, были незаконно приобретены местным жителем и содержатся в условиях, не соответствующих требованиям законодательства", - говорится в сообщении.
Старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева пояснила РИА Новости, что медведей держат в тесных клетках и используют для привлечения туристов, например, предлагают сделать фотографию с хищниками за деньги. При этом у собственника нет лицензии на использование диких животных.
"С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором в Левашинский районный суд Республики Дагестан направлено исковое заявление с требованием конфисковать у собственника двух бурых медведей и передать их в места, определенные решением Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора в порядке, предусмотренном Правилами обращения с конфискованными дикими животными", - добавили в природоохранной прокуратуре.