https://ria.ru/20230721/mat-1885610515.html

В Самарской области мать, бросившую маленьких детей одних дома, задержали

В Самарской области мать, бросившую маленьких детей одних дома, задержали - РИА Новости, 21.07.2023

В Самарской области мать, бросившую маленьких детей одних дома, задержали

Полицейские в Самарской области задержали мать, которая на два дня оставила одних в квартире трехлетнюю дочь и двухмесячного сына, детей поместили в приют, а в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T21:27

2023-07-21T21:27

2023-07-21T21:27

происшествия

самарская область

фрунзе

тольятти

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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Полицейские в Самарской области задержали мать, которая на два дня оставила одних в квартире трехлетнюю дочь и двухмесячного сына, детей поместили в приют, а в отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". "В Самарской области стражи правопорядка разыскали и задержали нерадивую мать, которая на два дня оставила своих малолетних детей - трехлетнюю дочку и двухмесячного сына – одних в квартире в доме на улице Фрунзе города Тольятти. Детский плач услышали соседи и сообщили об этом в полицию... Находившиеся в социально-опасном положении малыши помещены реабилитационное учреждение, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Полиция в отношении женщины возбудила дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы. Уточняется, что 27-летняя мать была ранее судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью, злоупотребляла алкоголем, детские пособия тратила на собственные нужды и не посещала с детьми поликлинику.

https://radiosputnik.ria.ru/20230720/stupino-1885230134.html

https://ria.ru/20230719/lager-1885083232.html

самарская область

фрунзе

тольятти

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происшествия, самарская область, фрунзе, тольятти