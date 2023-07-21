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В Самарской области мать, бросившую маленьких детей одних дома, задержали
В Самарской области мать, бросившую маленьких детей одних дома, задержали - РИА Новости, 21.07.2023
В Самарской области мать, бросившую маленьких детей одних дома, задержали
Полицейские в Самарской области задержали мать, которая на два дня оставила одних в квартире трехлетнюю дочь и двухмесячного сына, детей поместили в приют, а в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:27
2023-07-21T21:27
2023-07-21T21:27
происшествия
самарская область
фрунзе
тольятти
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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Полицейские в Самарской области задержали мать, которая на два дня оставила одних в квартире трехлетнюю дочь и двухмесячного сына, детей поместили в приют, а в отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". "В Самарской области стражи правопорядка разыскали и задержали нерадивую мать, которая на два дня оставила своих малолетних детей - трехлетнюю дочку и двухмесячного сына – одних в квартире в доме на улице Фрунзе города Тольятти. Детский плач услышали соседи и сообщили об этом в полицию... Находившиеся в социально-опасном положении малыши помещены реабилитационное учреждение, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Полиция в отношении женщины возбудила дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы. Уточняется, что 27-летняя мать была ранее судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью, злоупотребляла алкоголем, детские пособия тратила на собственные нужды и не посещала с детьми поликлинику.
https://radiosputnik.ria.ru/20230720/stupino-1885230134.html
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происшествия, самарская область, фрунзе, тольятти
Происшествия, Самарская область, Фрунзе, Тольятти
В Самарской области мать, бросившую маленьких детей одних дома, задержали
В Самарской области мать, бросившую маленьких детей одних дома на два дня, задержали